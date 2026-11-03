Primer sorteo de la Lotería del Tolima del mes: resultado de hoy, martes 3 de noviembre

La Lotería del Tolima realiza este martes 3 de noviembre de 2026 su primer sorteo del mes, una jornada en la que los jugadores esperan conocer el número ganador del premio mayor, que entrega $3.500 millones de pesos.

¿Es millonario? Conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 3 de noviembre

El sorteo corresponde a una nueva edición de este tradicional juego de azar, que habitualmente se realiza los lunes a las 10:25 de la noche. En esta ocasión, la fecha se trasladó al martes debido al festivo del lunes 2 de noviembre en Colombia.

¿Cuál fue el resultado de la Lotería del Tolima de este 3 de noviembre?

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este martes 3 de noviembre fue el 8708, correspondiente a la serie 133.

Los compradores pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si coinciden con el resultado oficial.

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería del Tolima

Antes de la jornada de este martes, estos fueron los resultados de las tres ediciones anteriores:

Sorteo 4193 (26 de octubre de 2026): número 0902, serie 082.

número 0902, serie 082. Sorteo 4192 (19 de octubre de 2026): número 2891, serie 273.

número 2891, serie 273. Sorteo 4191 (13 de octubre de 2026): número 3256, serie 070.

Estos registros permiten consultar los números que han resultado ganadores en las jornadas más recientes, aunque cada sorteo es independiente y no existe una combinación que garantice un premio futuro.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 10:25 de la noche. Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada puede trasladarse, como ocurrió esta semana.

Los participantes pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la entidad y verificar tanto el número como la serie de sus billetes.