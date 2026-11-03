Super Astro Sol de hoy, 3 de noviembre: resultado del último sorteo y signo ganador

El Super Astro Sol realizó su sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026, correspondiente al número 5570. Los jugadores ya pueden consultar las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal que acompañó el resultado de esta jornada.

Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores de este martes 3 de octubre

Resultado del Super Astro Sol de este martes 3 de noviembre

Los participantes que hicieron sus apuestas para esta jornada pueden verificar si acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal del resultado.

La combinación ganadora de este martes fue:

Sorteo: 5570.

Número ganador: 6566.

Signo zodiacal: Tauro.

El Super Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que cada participante elige un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Para obtener un premio, la combinación seleccionada debe coincidir con el resultado del sorteo.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Quienes quieran revisar los resultados recientes también pueden consultar las combinaciones de las jornadas anteriores. Estos fueron los números ganadores y sus respectivos signos zodiacales:

Sábado 31 de octubre de 2026: sorteo 5569, número 6628, signo Tauro.

sorteo 5569, número 6628, signo Tauro. Viernes 30 de octubre de 2026: sorteo 5568, número 5840, signo Escorpión.

sorteo 5568, número 5840, signo Escorpión. Jueves 29 de octubre de 2026: sorteo 5567, número 9573, signo Piscis.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante indica el valor de su apuesta y selecciona un número de máximo cuatro cifras, junto con uno de los doce signos del zodiaco.

El Super Astro Sol tiene sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m., por lo que los jugadores pueden participar en las jornadas programadas durante esos días.