Loterías

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 3 de noviembre de 2026

Los resultados de ambas ediciones de esta lotería deben ser consultados a través de los canales oficiales.

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Redacción Loterías
3 de noviembre de 2026 a las 1:33 p. m.
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 3 de noviembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

El sorteo 8599 dejó como número ganador el 6717, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 5.

Resultado de Chontico Día - 3 de noviembre

Premio mayor: 6717 - 5

  • Tres últimos: 717.
  • Dos últimos: 17.
  • Cifra completa: 6717.
  • La Quinta: 5.
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Resultado de Chontico Noche - 3 de noviembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles, 4 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 2 de noviembre de 2026: 4206. La Quinta: 0.
  • 1 de noviembre de 2026: 7422. La Quinta: 7.
  • 31 de octubre de 2026: 4935. La Quinta: 7.

Chontico Noche

  • 2 de noviembre de 2026: 3672. La Quinta: 5.
  • 1 de noviembre de 2026: 7059. La Quinta: 7.
  • 31 de octubre de 2026: 0446. La Quinta: 8.