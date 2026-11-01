¿Jugó al Baloto? Estos fueron los números ganadores del sábado 31 de octubre de 2026

El sábado, 31 de octubre, los jugadores del Baloto estuvieron pendientes de una nueva oportunidad para ganar alguno de los premios que ofrece este juego de azar en Colombia. En el sorteo, los participantes podrán comprobar si los números seleccionados coinciden con la combinación ganadora.

Resultado del Baloto hoy: combinación ganadora del acumulado de este miércoles 28 de octubre de 2026

En la modalidad tradicional, el Baloto cuenta con un premio acumulado de $5.000 millones, según la información suministrada. Por su parte, Baloto Revancha ofrece un acumulado de $24.400 millones, una alternativa para quienes buscan participar por una suma mayor.

Resultados del Baloto de este sábado 31 de octubre

Los jugadores podrán verificar los números ganadores y compararlos con los que eligieron en sus tiquetes.

Baloto:

Números ganadores: 10 - 19 - 21 - 29 - 39

Súper Balota: 12

Baloto Revancha:

Números ganadores: 13 - 14 - 16 - 17 - 24

Súper Balota: 13

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El próximo sorteo del Baloto está previsto para el lunes 2 de noviembre de 2026 . Los participantes podrán consultar los resultados después de la realización del sorteo, a través de los canales oficiales de la entidad.

Quienes deseen participar deben adquirir su tiquete, cuyo valor informado es de $5.700, en los puntos de venta autorizados o mediante los canales digitales habilitados.

¿Cuánto puede ganar con el Baloto?

El monto del premio depende de la cantidad de números acertados y de si el jugador también acierta la Súper Balota. De acuerdo con la tabla de premios suministrada, estas son algunas de las categorías:

Solo la Súper Balota: devolución de $5.700.

devolución de $5.700. Dos números y la Súper Balota: premio promedio de $10.337.

premio promedio de $10.337. Tres números acertados: premio promedio de $10.397.

premio promedio de $10.397. Tres números y la Súper Balota: premio promedio de $47.547.

premio promedio de $47.547. Cuatro números acertados: premio promedio de $137.752.

premio promedio de $137.752. Cuatro números y la Súper Balota: premio promedio de $2.063.667.

premio promedio de $2.063.667. Cinco números acertados: premio promedio de $33.886.364.

premio promedio de $33.886.364. Cinco números y la Súper Balota: premio mayor acumulado.

Los valores correspondientes a las categorías secundarias pueden variar. Por eso, se recomienda verificar la tabla de premios vigente y las condiciones oficiales del juego antes de reclamar cualquier premio.