Resultado de la Lotería de Boyacá este sábado, 31 de octubre: número y serie ganadora

Este sábado, 31 de octubre de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá. En esta oportunidad, la entidad puso en juego un premio mayor de $15.000 millones, además de diferentes premios secos que entregan importantes sumas de dinero.

La jornada corresponde al sorteo número 4649, que se lleva a cabo tradicionalmente los sábados en horas de la noche.

Sorteo oficial de Super Astro Sol, este sábado 31 de octubre: número y signo ganador

El Sinuano Día y Noche de este sábado 31 de octubre: revise los números ganadores del sorteo

Resultado de la Lotería de Boyacá hoy

Estos son los datos del premio principal de la jornada:

Sorteo: 4649.

Premio mayor: $15.000 millones.

Número ganador: xxx

Serie: xxx.

Estos son los últimos 10 resultados de la Lotería de Boyacá:

Sorteo 4647 (24 de octubre de 2026): 5707 — Serie 232

(24 de octubre de 2026): 5707 — Serie 232 Sorteo 4646 (17 de octubre de 2026): 5480 — Serie 426

(17 de octubre de 2026): 5480 — Serie 426 Sorteo 4645 (10 de octubre de 2026): 7209 — Serie 286

(10 de octubre de 2026): 7209 — Serie 286 Sorteo 4644 (03 de octubre de 2026): 7394 — Serie 060

(03 de octubre de 2026): 7394 — Serie 060 Sorteo 4643 (26 de septiembre de 2026): 9882 — Serie 270

(26 de septiembre de 2026): 9882 — Serie 270 Sorteo 4642 (19 de septiembre de 2026): 8004 — Serie 240

(19 de septiembre de 2026): 8004 — Serie 240 Sorteo 4641 (12 de septiembre de 2026): 2984 — Serie 406

(12 de septiembre de 2026): 2984 — Serie 406 Sorteo 4640 (05 de septiembre de 2026): 2751 — Serie 245

(05 de septiembre de 2026): 2751 — Serie 245 Sorteo 4639 (29 de agosto de 2026): 7660 — Serie 393

(29 de agosto de 2026): 7660 — Serie 393 Sorteo 4638 (22 de agosto de 2026): 1916 — Serie 048

Premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el plan de premios contempla las siguientes categorías:

Premio Fortuna: $1.000 millones.

$1.000 millones. Premio Alegría: $400 millones.

$400 millones. Premio Ilusión: $300 millones.

$300 millones. Premio Esperanza: $100 millones.

$100 millones. Premios Berraquera: cuatro premios de $50 millones cada uno.

cuatro premios de $50 millones cada uno. Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno.

15 premios de $20 millones cada uno. Premios Valentía: 36 premios de $10 millones cada uno.