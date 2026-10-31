Vapuleada del Barcelona al Alavés mueve la tabla de posiciones en España: presión para Real Madrid

FC Barcelona frenó este sábado su sangría de malos resultados con una contundente goleada 6-1 al Alavés para afianzar su liderato, mientras sigue perseguido de cerca por el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Levante en la 11ª jornada de LaLiga.

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El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recupera el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades.

Raphinha (8′, 41′), Fermín López (23′), Lamine Yamal (45+1′, 64′) y Anthony Gordon (81′) pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas). Mariano Díaz anotó el gol del honor para los vascos (84′).

“Ha sido una semana dura para nosotros, no había mejor escenario para revertir la situación que en el Camp Nou”, declaró al difusor español Fermin, que además de su gol, asistió por partida doble a Raphinha.

El joven Yamal, que aspiraba el lunes a conseguir un Balón de Oro que finalmente fue para Harry Kane, se consoló con dos dianas que le afianzan en el podio de la tabla de goleadores, que sigue liderada por Raphinha (15 goles).

Tabla de posiciones en LaLiga de España

FC Barcelona es líder de LaLiga de España con 30 puntos en 11 partidos. Segundo asoma Atlético de Madrid con 28 unidades en los mismos 11 juegos.

La presión sigue siendo para Real Madrid, que es tercero con 24 puntos y 10 compromisos disputados. Los merengues están obligados a ganarle al Racing de Santander este domingo, para llegar a 27 unidades y no perderle pista ni al Barcelona ni al Atlético de Madrid.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 11 10 0 1 46 12 34 30 2 Atlético Madrid 11 9 1 1 22 8 14 28 3 Real Madrid 10 8 0 2 25 10 15 24 4 Real Betis 11 7 2 2 18 15 3 23 5 Real Sociedad 10 6 1 3 19 18 1 19 6 Sevilla 10 5 2 3 16 16 0 17 7 Athletic 9 3 3 3 12 9 3 12 8 Villarreal 11 3 3 5 15 15 0 12 9 Celta de Vigo 11 2 6 3 10 10 0 12 10 Alavés 11 3 3 5 15 17 -2 12 11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12 12 Deportivo 10 2 5 3 13 13 0 11 13 RCD Espanyol 11 3 2 6 13 14 -1 11 14 Osasuna 10 3 2 5 10 20 -10 11 15 Racing de Santander 10 3 2 5 15 26 -11 11 16 Elche C. F. 10 2 4 4 14 17 -3 10 17 Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10 18 Getafe 10 2 3 5 5 15 -10 9 19 Valencia C. F. 10 1 3 6 7 17 -10 6 20 Málaga 11 0 5 6 8 21 -13 5

Real Betis, Real Sociedad y Sevilla ocupan los puestos europeos de la tabla de momento. En contraste, Getafe, Valencia y Málaga están en puestos de descenso parciales con miras a 2027.

*Con información de AFP