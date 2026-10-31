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Vapuleada del Barcelona al Alavés mueve la tabla de posiciones en España: presión para Real Madrid

Barcelona acaba su mala racha y golea al Alavés, luego de sus derrotas ante PSG y Real Madrid.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

31 de octubre de 2026 a las 6:01 p. m.
La victoria del FC Barcelona sobre Alavés (der.) le mete presión al Real Madrid (izq.).
La victoria del FC Barcelona sobre Alavés (der.) le mete presión al Real Madrid (izq.). Foto: Getty Images.

FC Barcelona frenó este sábado su sangría de malos resultados con una contundente goleada 6-1 al Alavés para afianzar su liderato, mientras sigue perseguido de cerca por el Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Levante en la 11ª jornada de LaLiga.

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El club catalán, que perdió la semana pasada sus dos primeros partidos de la temporada contra PSG en Champions y en el Clásico de Liga contra el Real Madrid, suma 30 puntos y recupera el liderato, que ocupó durante unas horas el Atlético, segundo con 28 unidades.

Raphinha (8′, 41′), Fermín López (23′), Lamine Yamal (45+1′, 64′) y Anthony Gordon (81′) pasaron por encima del Alavés, que suma ya siete partidos seguidos sin victoria (2 empates y 5 derrotas). Mariano Díaz anotó el gol del honor para los vascos (84′).

“Ha sido una semana dura para nosotros, no había mejor escenario para revertir la situación que en el Camp Nou”, declaró al difusor español Fermin, que además de su gol, asistió por partida doble a Raphinha.

El joven Yamal, que aspiraba el lunes a conseguir un Balón de Oro que finalmente fue para Harry Kane, se consoló con dos dianas que le afianzan en el podio de la tabla de goleadores, que sigue liderada por Raphinha (15 goles).

Tabla de posiciones en LaLiga de España

FC Barcelona es líder de LaLiga de España con 30 puntos en 11 partidos. Segundo asoma Atlético de Madrid con 28 unidades en los mismos 11 juegos.

La presión sigue siendo para Real Madrid, que es tercero con 24 puntos y 10 compromisos disputados. Los merengues están obligados a ganarle al Racing de Santander este domingo, para llegar a 27 unidades y no perderle pista ni al Barcelona ni al Atlético de Madrid.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Barcelona11100146123430
2Atlético Madrid119112281428
3Real Madrid1080225101524
4Real Betis117221815323
5Real Sociedad106131918119
6Sevilla105231616017
7Athletic9333129312
8Villarreal113351515012
9Celta de Vigo112631010012
10Alavés113351517-212
11Rayo Vallecano103341520-512
12Deportivo102531313011
13RCD Espanyol113261314-111
14Osasuna103251020-1011
15Racing de Santander103251526-1111
16Elche C. F.102441417-310
17Levante112451621-510
18Getafe10235515-109
19Valencia C. F.10136717-106
20Málaga11056821-135

Real Betis, Real Sociedad y Sevilla ocupan los puestos europeos de la tabla de momento. En contraste, Getafe, Valencia y Málaga están en puestos de descenso parciales con miras a 2027.

*Con información de AFP