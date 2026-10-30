¿Cuánto cuesta entrar al museo del FC Barcelona en el Camp Nou? Precios y experiencias disponibles

Barcelona es uno de los destinos más visitados de España y, para los aficionados al fútbol, conocer la historia del Barcelona FC es uno de los planes que pueden incluir en su recorrido por la ciudad.

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El club cuenta con un museo interactivo que está ubicado junto al Spotify Camp Nou, en el que los visitantes pueden observar de cerca algunos de los elementos y objetos más importantes y representativos obtenidos a lo largo de la historia, además de obtener información especial sobre los deportistas y descubrir los detalles del proyecto de remodelación del estadio.

El espacio hace parte del Barça Immersive Tour, una experiencia que reúne contenidos históricos y recursos audiovisuales para presentar el pasado, el presente y el futuro del equipo.

El proyecto del nuevo estadio tiene un espacio propio dentro de la exposición. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

La exposición ocupa 2.400 metros cuadrados y permite recorrer diferentes espacios relacionados con la historia del club.

Uno de los atractivos de la visita es la exposición de trofeos, jugadores y jugadoras que han marcado la trayectoria del Barcelona. También cuenta con un audioguía que permite conocer más detalles de cada sección y avanzar por el recorrido el el ritmo deseado por caad uno de los asistentes.

La exposición cuenta con recursos tecnológicos que permiten a los visitantes interactuar con la historia del Barcelona. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

La experiencia termina en el espacio audiovisual Spotify Camp Nou Live, una propuesta inmersiva de 360 grados que busca recrear las emociones que se viven en el estadio durante los partidos. Además, los visitantes pueden conocer el proyecto arquitectónico del nuevo Camp Nou mediante maquetas y piezas audiovisuales.

El Spotify Camp Nou Live es uno de los espacios inmersivos que hacen parte de la visita. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

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¿Cuánto cuesta entrar al museo del FC Barcelona?

El FC Barcelona cuenta con tres modalidades de entrada para quienes desean conocer su museo y recorrer los espacios disponibles en el entorno del Camp Nou.

Los precios varían según las actividades que incluye cada alternativa:

1. Museo: desde 28 euros

Es la opción básica para conocer la historia del equipo. Incluye:

Acceso a la exposición del museo.

Audioguía disponible en varios idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.

Entrada al mirador de las obras del estadio.

El museo conserva elementos relacionados con los principales triunfos del equipo. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

2. Total Experience Museo: desde 52 euros

Esta modalidad incluye el recorrido por el museo y algunas actividades adicionales para los visitantes. La entrada contempla:

Acceso al museo y audioguía.

Mirador de las obras del Camp Nou.

Robokeeper: actividad en la que los visitantes pueden intentar marcar tres goles contra un portero robótico.

actividad en la que los visitantes pueden intentar marcar tres goles contra un portero robótico. Barça Virtual Dream: experiencia que permite sumergirse en un universo virtual relacionado con el equipo.

experiencia que permite sumergirse en un universo virtual relacionado con el equipo. Recuerdo digital de la visita.

Los trofeos y las camisetas históricas hacen parte de la exposición del museo del Barcelona. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

3. Museo Flexible: desde 38 euros

Esta alternativa ofrece mayor flexibilidad para organizar la visita, pues la entrada tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2027. Incluye: