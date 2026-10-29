En Augsburgo, una ciudad del sur de Alemania, existe un conjunto residencial que conserva una tradición de casi cinco siglos. En este lugar se ofrecen viviendas a personas de bajos ingresos por un alquiler anual de apenas un euro, equivalente a unos 3.521 pesos colombianos.

Destino latinoamericano ofrece alojamiento gratuito a cambio de trabajar 4 horas al día: queda cerca de la playa

Se trata de Fuggerei, un lugar que nació como un programa de ayuda social y que en el 2026 continúa funcionando como en sus inicios.

Su historia comenzó en 1521, cuando Jakob Fugger, un comerciante y banquero alemán, destinó parte de su fortuna a crear un espacio donde las personas con dificultades económicas pudieran acceder a una vivienda.

La iniciativa surgió en una época en la que contar con un hogar representaba un desafío para gran parte de la población y, desde entonces, ha mantenido su propósito original.

Sus fachadas y callejones permiten conocer parte de la historia de Augsburgo, en el estado de Baviera. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

Fuggerei es reconocido por mantener en funcionamiento un modelo de vivienda social creado en el siglo XVI. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

El complejo está formado por varias calles, casas de fachadas tradicionales y pequeños espacios verdes que le dan una apariencia distinta a la de los barrios modernos. Sin embargo, detrás de su historia hay una comunidad que sigue desarrollando su vida cotidiana con normalidad.

Los residentes de Fuggerei pagan un euro al año por sus viviendas, una tarifa que se mantiene como parte de la tradición del lugar. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

El bajo costo del alquiler es uno de sus aspectos más llamativos. No obstante, vivir allí requiere cumplir con algunas condiciones:

Los aspirantes deben demostrar que atraviesan dificultades económicas.

Cumplir con los el reglamento establecido por la fundación que administra el conjunto.

Profesar la fe católica.

En Fuggerei es posible conocer una casa amueblada que permite observar cómo eran los espacios interiores de estas residencias. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

A cambio de este beneficio, los residentes deben mantener una costumbre establecida desde los orígenes del proyecto: rezar tres veces al día por Jakob Fugger y sus benefactores.

Además de su función residencial, Fuggerei recibe visitantes interesados en conocer su historia y descubrir una faceta diferente de Alemania. Durante el recorrido es posible observar sus calles, entrar en una vivienda histórica amueblada y visitar un antiguo refugio de la Segunda Guerra Mundial que permite conocer otro capítulo del pasado de la ciudad.

Los visitantes pueden recorrer sus calles y conocer espacios históricos que muestran cómo ha evolucionado este complejo residencial. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

El país europeo que ofrece un viaje con todos los gastos pagos a personas solteras en 2027; así puede participar

¿Cuánto cuesta la entrada a ‘Fuggerei?

La entrada a Fuggerei cuesta 8 euros para adultos, aproximadamente $32.000 colombianos, según la tasa de cambio.

Estos son los precios publicados en la página oficial del conjunto residencial:

Adultos: 8 euros.

Entrada reducida: 7 euros, para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos de al menos 10 personas.

Este conjunto residencial fue fundado en 1521 y mantiene su propósito de ofrecer vivienda a personas de bajos ingresos. Foto: Semana - Laura Camila Másmela

Niños de 8 a 17 años: 4 euros.

Niños de hasta 7 años: entrada gratuita.

Familias: 18 euros para dos adultos y hasta cuatro menores de 18 años.

Horario de visita: de abril a septiembre, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.; de octubre a marzo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrada se puede comprar en el lugar o por internet.

Fuggerei combina su función como conjunto habitado con el interés histórico y cultural que despierta entre quienes visitan Augsburgo. Foto: Semana - Laura Camila Másmela