En Augsburgo, una ciudad del sur de Alemania, existe un conjunto residencial que conserva una tradición de casi cinco siglos. En este lugar se ofrecen viviendas a personas de bajos ingresos por un alquiler anual de apenas un euro, equivalente a unos 3.521 pesos colombianos.
Se trata de Fuggerei, un lugar que nació como un programa de ayuda social y que en el 2026 continúa funcionando como en sus inicios.
Su historia comenzó en 1521, cuando Jakob Fugger, un comerciante y banquero alemán, destinó parte de su fortuna a crear un espacio donde las personas con dificultades económicas pudieran acceder a una vivienda.
La iniciativa surgió en una época en la que contar con un hogar representaba un desafío para gran parte de la población y, desde entonces, ha mantenido su propósito original.
El complejo está formado por varias calles, casas de fachadas tradicionales y pequeños espacios verdes que le dan una apariencia distinta a la de los barrios modernos. Sin embargo, detrás de su historia hay una comunidad que sigue desarrollando su vida cotidiana con normalidad.
El bajo costo del alquiler es uno de sus aspectos más llamativos. No obstante, vivir allí requiere cumplir con algunas condiciones:
- Los aspirantes deben demostrar que atraviesan dificultades económicas.
- Cumplir con los el reglamento establecido por la fundación que administra el conjunto.
- Profesar la fe católica.
A cambio de este beneficio, los residentes deben mantener una costumbre establecida desde los orígenes del proyecto: rezar tres veces al día por Jakob Fugger y sus benefactores.
Además de su función residencial, Fuggerei recibe visitantes interesados en conocer su historia y descubrir una faceta diferente de Alemania. Durante el recorrido es posible observar sus calles, entrar en una vivienda histórica amueblada y visitar un antiguo refugio de la Segunda Guerra Mundial que permite conocer otro capítulo del pasado de la ciudad.
¿Cuánto cuesta la entrada a ‘Fuggerei?
La entrada a Fuggerei cuesta 8 euros para adultos, aproximadamente $32.000 colombianos, según la tasa de cambio.
Estos son los precios publicados en la página oficial del conjunto residencial:
- Adultos: 8 euros.
- Entrada reducida: 7 euros, para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos de al menos 10 personas.
- Niños de 8 a 17 años: 4 euros.
- Niños de hasta 7 años: entrada gratuita.
- Familias: 18 euros para dos adultos y hasta cuatro menores de 18 años.
Horario de visita: de abril a septiembre, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.; de octubre a marzo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. La entrada se puede comprar en el lugar o por internet.