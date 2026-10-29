La manera en la que se viaja en el mundo está experimentando cambios, debido en gran medida a los desafíos que enfrenta el turismo masivo en algunas de las ciudades más visitadas del planeta.

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Ante la congestión y la presión que soportan estos lugares, cada vez más viajeros se interesan por explorar otros destinos, conocer territorios menos frecuentados y disfrutar de experiencias diferentes.

Teniendo en cuenta estas tendencias, la reconocida revista Time Out actualizó los destinos turísticos más infravalorados del mundo, los cuales involucran desde parques naturales alejados de las multitudes y pueblos que conservan su esencia histórica hasta extensas zonas selváticas, playas apartadas, regiones montañosas de naturaleza agreste y ciudades que esperan ser redescubiertas por los viajeros.

De esta forma, quienes planean sus viajes de 2027 y quieren descubrir lugares distintos, viajar de manera más responsable o encontrar opciones que puedan resultar más económicas y menos concurridas, existen numerosas alternativas y la mencionada publicación ubica en el primer lugar de esa lista a Bucovina, Rumania.

La región de Bucovina, en Rumania, enamora con sus lindos paisajes de montaña. Foto: Getty Images

De acuerdo con Time Out, si bien Transilvania concentra buena parte de los visitantes que llegan a Rumania, atraídos por sus célebres castillos góticos y las historias que rodean al conde Drácula, el noreste del país guarda otro destino que merece ser descubierto: Bucovina.

Allí los viajeros se encuentran con una región de ambiente apacible, arraigadas costumbres ancestrales, imponentes paisajes montañosos y una arquitectura que refleja su riqueza cultural e histórica.

Bucovina también es el punto de partida de la Vía Transilvania, una ruta de senderismo y peregrinación de aproximadamente 1.400 kilómetros que atraviesa el país. Sin embargo, esta región ofrece motivos suficientes para dedicarle un viaje completo, desde sus extensos bosques y praderas cubiertas de flores silvestres hasta sus pequeñas poblaciones enclavadas en las montañas.

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Monasterios, Patrimonio de la Humanidad

Uno de sus mayores atractivos son los ocho monasterios pintados y reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Estos templos destacan por sus fachadas decoradas con colores vivos, en las que se representan pasajes bíblicos, escenas religiosas y elementos de la tradición popular rumana.

Se trata de un patrimonio artístico excepcional que convierte a Bucovina en un destino ideal para quienes buscan descubrir una faceta diferente de Rumania, más allá de los castillos que han dado fama internacional al país.

Decorar huevos es una de las tradiciones artesanales más importantes en Bucovina. Foto: Getty Images

Además de sus famosos monasterios, este destino cautiva con sus paisajes montañosos, bosques centenarios y pequeños pueblos que conservan la arquitectura y las costumbres de antaño. Entre sus atractivos destacan los montes Rarău y Giumalău, ideales para practicar senderismo y disfrutar de panorámicas de los Cárpatos, así como Ciocănești, una localidad reconocida por sus casas decoradas con motivos tradicionales y por el arte de pintar huevos.

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En esta región, el arte de pintar huevos es una de las tradiciones artesanales más representativas y está estrechamente ligada a las celebraciones de la Pascua ortodoxa. Los artesanos decoran las cáscaras con diseños geométricos, motivos florales y símbolos ancestrales que se transmiten de generación en generación, utilizando técnicas minuciosas y colores cargados de significado cultural.

La experiencia se complementa con una gastronomía de raíces campesinas, que incluye sopas tradicionales, rollos de col rellenos de carne, polenta y preparaciones artesanales.