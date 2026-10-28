El pueblo boyacense que conquista con su dulce de breva y en diciembre brilla con su alumbrado navideño

Boyacá es un territorio que conserva buena parte de las tradiciones y la esencia cultural de Colombia. Su riqueza histórica se complementa con paisajes montañosos, escenarios naturales propicios para el ecoturismo y la aventura, y municipios que cautivan a los visitantes con su arquitectura, costumbres y diversidad de experiencias.

El pueblo de Boyacá donde el piquete y la carne oreada son una delicia: es un destino con historia

Este departamento tiene 123 municipios y uno de ellos es Corrales, un pequeño destino de aire colonial que se distingue tanto por sus construcciones tradicionales como por las montañas y los paisajes que lo rodean.

Se le conoce como el ‘Municipio luz de Colombia’, apelativo que se ha ganado por la tradicional iluminación navideña que sus habitantes preparan cada año durante la temporada decembrina. En esa época, las calles y fachadas se llenan de luces y adornos, una celebración que atrae a numerosos viajeros interesados en disfrutar de esta expresión de la tradición local.

Este destino es conocido como el 'Municipio luz de Colombia'. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sin embargo, la Navidad no es la única razón para visitar este destino boyacense, que se encuentra a unas cuatro horas de Bogotá. La gastronomía también ocupa un lugar importante en su identidad cultural y una de las preparaciones imperdibles para degustar en este lugar es el dulce de breva.

Esta fruta es muy usada en preparaciones dulces como las brevas en almíbar y las que se sirven acompañadas de arequipe. Su sabor y elaboración tradicional las convierten en una opción para quienes buscan conocer el municipio también a través de su cocina.

Halloween: el pueblo de Boyacá que en octubre se viste de naranja con las calabazas más grandes de Colombia

Estas delicias se pueden encontrar en el Festival Gastronómico que se celebra habitualmente en junio y en las demás épocas del año en restaurantes y plazas de mercado. A este delicioso postre se suman otras preparaciones como el tamal corraleño y los platos a base de carne de cerdo.

Otros encantos de Corrales

Además de su oferta gastronómica y del reconocido alumbrado navideño, Corrales cuenta con lugares de interés histórico, religioso y natural que permiten conocer mejor su patrimonio. Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), entre los sitios que vale la pena visitar se encuentran:

Corrales es reconocido por su alumbrado navideño. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

La casa donde falleció el general José Reyes Patria, declarada monumento nacional en 1967.

El parque Juana Escobar, dedicado a la heroína corraleña que participó en las luchas por la independencia.

La iglesia de San Judas Tadeo y la capilla doctrinera, dos referentes del patrimonio religioso local.

El puente Reyes, situado sobre el río Gámeza.

El manantial Saboyá, un atractivo natural del municipio.

Los ríos Playitas y Monguí, cuyos entornos hacen parte de la riqueza paisajística de la zona.

El pueblo de Boyacá que conserva un antiguo puente de piedra y una tradición artesanal ligada al fútbol

Estos espacios dan cuenta de la diversidad de Corrales, un destino que reúne historia, tradiciones culinarias, arquitectura y naturaleza. Su cercanía a Tunja y la variedad de planes que ofrece lo convierten en una alternativa para quienes desean recorrer y pueblear por Boyacá.