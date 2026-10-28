Cabalgatas, música y gastronomía: el municipio de Cundinamarca que estará de fiesta este fin de semana

Llega el primer puente festivo de noviembre y los viajeros analizan posibles planes para una escapada de fin de semana y en diferentes regiones del país se llevan a cabo diversas celebraciones tradicionales que vale la pena disfrutar.

El municipio de Cundinamarca donde el fiambre y los postres son una delicia, un destino con tradición

Uno de esos destinos que se viste de fiesta este fin de semana está a cuatro horas de Bogotá. Se trata de Caparrapí, conocido como la ‘Tierra querida del Bajo Magdalena’, un agradable lugar que se caracteriza por sus temperaturas cálidas, sus montañas y la riqueza de sus costumbres rurales.

Para estos días, la Alcaldía invita a toda la comunidad y a los visitantes a disfrutar de las Ferias y Fiestas Tradicionales de la Identidad Caparrapa 2026, las cuales se realizan del 29 de octubre al 2 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades municipales, serán jornadas para disfrutar de la música, la cultura, sus tradiciones y muchas actividades preparadas para compartir en familia y con amigos.

Artistas que participarán de las ferias y fiestas de Caparrapí, en 2026. Foto: Alcaldía de Caparrapí/API.

Encantos de Caparrapí

Además de disfrutar de las fiestas, quienes decidan llegar hasta este municipio pueden disfrutar de varios encantos que vale la pena conocer. Por ejemplo, están la Parroquia Santiago Apóstol y el monumento a Cristo Rey.

La plataforma Detour, de la Gobernación de Cundinamarca, indica que Caparrapí posee un maravilloso paisaje, patrimonio de sus habitantes, para el disfrute de propios y extraños, que pueden apreciar sus sabanas, valles, montañas, serranías, cascadas, ríos, caídas de agua y senderos.

El municipio de Cundinamarca donde la lechona y el sudado son una delicia, un destino para el ecoturismo y la aventura

Precisamente, para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y la naturaleza, es posible visitar las Cuevas del Churpe y el Charco Azul, escenarios propicios para disfrutar de caminatas, avistamiento de aves, cabalgatas y actividades de contacto con la vegetación.

Así mismo, los viajeros pueden visitar el Charco La Nutria, ubicado al norte del municipio, en la vereda El Tostado. Allí se puede acceder mediante una caminata, disfrutando de su diversidad de flora y fauna, un rincón dedicado para aquellos aventureros dispuestos a disfrutar de la naturaleza y popular paseo de olla, según información de la Alcaldía.

El centro del pueblo destaca por su tranquilidad. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Caparrapí Cundinamarca / API

En el casco urbano está el parque principal, un espacio dedicado a la convivencia y recreación de quienes lo visitan, en medio de un ambiente de tranquilidad, y la parroquia Santiago Apóstol, centro de encuentro religioso de los habitantes del municipio y los viajeros.

La visita también permite descubrir los sabores y las expresiones culturales del municipio. Su cocina tradicional incluye fiambres, tamales, carnes asadas y pescados de agua dulce. En cuanto a los trabajos artesanales, se destacan los elaborados en yute, crochet, lana y algodón.