El municipio del Tolima que enamora por su arquitectura colonial y riqueza natural

El departamento del Tolima atrae por su gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Ambalema, ubicado a 79 kilómetros de Ibagué, en el nororiente de esta zona del país.

Su territorio está localizado en la margen izquierda del río Magdalena y tierras están regadas por los ríos Recio, Venadillo y Lagunilla.

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, las actividades económicas de mayor importancia en el municipio son la agricultura, la ganadería y el comercio. Y los principales cultivos son los de arroz, algodón y ajonjolí.

El municipio tolimense con nombre de ciudad española, un destino de balnearios y piscinas naturales

Reconocido por su arquitectura y gastronomía

Esta población es destacada por su arquitectura colonial con columnas, bellos tejados y grandes espacios. Es reconocida como la ciudad de las 1.101 columnas.

En materia gastronómica, entre los platos principales está el sancocho, el tamal, la arepa de arroz, la lechona y los envueltos.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra la iglesia Antigua. Está ubicada en el centro de la ciudad. Fue construida entre 1850 y 1960 por los españoles. Luego de su destrucción por un incendio, fue remodelada al final de la década de 1980.

“Su interior es de gran belleza arquitectónica. Sus puertas y ventanas rememoran el estilo romano. Todavía se conservan en su interior las campanas de origen francés e inglés las cuales fueron donadas en 1859″, señala la Gobernación.

Casas en Ambalema. Foto: Fuente oficial municipio de Ambalema

Otra edificación importante del municipio es la iglesia Santa Lucía. Fue construida en conmemoración a Santa Lucia, patrona del municipio, quien nació en Siracusa (Italia) alrededor del año 280. “Esta mártir del siglo III, fue condenada a la hoguera por ser cristiana, por órdenes de Impío Pascasio (gobernador del Imperio Romano). Santa Lucía ofreció votos de castidad para no sentir dolor”, agrega la entidad.

El parque Bolívar es también imperdible. Se encuentra en el centro del casco urbano, junto a la Iglesia Santa Lucía. Este parque se caracteriza “por su riqueza paisajística, con especies de la zona y por albergar un busto de Simón Bolívar. En él se llevan a cabo actividades de comercio informal y es punto de reunión de los vecinos y visitantes”.

Festividades

Las principales festividades son la celebración cumpleaños del municipio, en el mes de agosto; las fiestas de San Roque (la vereda el Chorillo), también en agosto. El 13 de diciembre de cada año se celebra la fiesta patronal de la Virgen de Santa Lucía cuya imagen fue llevada en el año de 1679 por el río Magdalena.