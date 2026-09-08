Las altas temperaturas en algunas regiones del país han sido una constante en los últimos días. De acuerdo con un reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), seis municipios alcanzaron 38 grados centígrados o más.

Así es el ‘remanso de paz’ del suroeste antioqueño, un destino con paisajes únicos y una historia ligada al oro

Saldaña, en Tolima, fue el territorio que alcanzó el mayor registro, con 39,6 °C. La temperatura lo ubicó en el primer lugar del listado de máximas reportadas por las estaciones de monitoreo del mencionado instituto.

A este le siguió Fredonia en Antioquia, el cual, según el Ideam, registró 39,4 grados centígrados. Este lugar superó las temperaturas de municipios donde suelen presentarse valores elevados como Valledupar, que llegó a 39 °C; Villavieja, en el departamento del Huila, que alcanzó los 38,6 °C; y Uribia, en La Guajira, que registró 38,4 grados.

¿Cuáles son los encantos de Fredonia?

Este es un destino reconocido por su tradición cafetera, ubicado a menos de dos horas de Medellín, capital del departamento. La plataforma Antioquia Mágica indica que es un destino que destaca por su oferta natural y cuenta con reservas como los parques ecológicos Cerro Combia y Cerro Bravo, espacios ideales para realizar caminatas, senderismo y diferentes actividades de aventura en medio de paisajes naturales.

Panorámica de Fredonia en el departamento de Antioquia. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Fredonia / API

En el Cerro Combia permanece una ruta de piedra que habría sido utilizada por los arrieros desde el siglo XVIII y que conduce hasta la parte alta, donde se encuentran el Cristo Rey y la Cruz, rodeados de vegetación y amplias panorámicas.

En la oferta natural también figuran la Laguna de Santa Isabel y el Salto de la Cascada, alternativas para disfrutar en grupo y conectar con el entorno.

El encantador municipio del suroeste antioqueño conocido como el ‘paraíso’, un destino con historia y grandes atractivos naturales

El corregimiento de Marsella es otro de los imperdibles, pues allí se encuentra una capilla que ha sido siempre un atractivo turístico y religioso. En ella, su expárroco, el padre Mario Mejía Escobar, es famoso porque se le atribuyen poderes de sanación y milagros, hasta allí llegan los peregrinos en búsqueda de su poder sanador, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, el senderismo y el contacto con el campo, el café también se ha consolidado como una experiencia turística. Varias fincas cafeteras reciben visitantes para mostrarles de cerca el proceso de cultivo y producción, a través de recorridos y experiencias que permiten conocer la tradición alrededor de este grano.

Fredonia se caracteriza por ser un destino de tradición cafetera. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Un recorrido por el casco urbano

La visita a Fredonia también puede enriquecerse en su zona urbana. En el centro se encuentra el parque principal Jaime Isaza Cadavid, un espacio rodeado de zonas verdes y establecimientos comerciales y de entretenimiento, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y discotecas.

Otro punto de interés es el Monumento a la Madre, ubicado en el sector La Bomba. La escultura fue elaborada por Ramón Elías Betancourt, artista oriundo del municipio, y hace parte de los referentes que permiten conocer el patrimonio y la identidad cultural de Fredonia.

Así mismo, está el imponente templo parroquial que en la nave derecha tiene un amplio osario y en su entrada la obra Las Manos de mi Madre, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt.