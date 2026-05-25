El encantador municipio del suroeste antioqueño conocido como el ‘paraíso’, un destino con historia y grandes atractivos naturales

El departamento de Antioquia es uno de lo destinos turísticos más diversos y encantadores de Colombia.

Uno de sus más de 100 municipios es Urrao, ubicado a 130 kilómetros de Medellín, a casi cuatro horas de trayecto en automóvil.

Esta población es conocida como el ‘paraíso escondido’ del departamento por sus grandes atractivos naturales.

“Urrao enamora a quien da un paso sobre su tierra y es un lugar ideal para el ecoturismo, el turismo étnico y cultural”, destaca el portal de turismo Antioquia Travel.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el territorio donde se encuentra actualmente Urrao estuvo habitando en la época prehispánica por la etnia de los indígenas catíos, quienes lucharon contra los españoles para mantener sus pertenencias. De acuerdo con la entidad, Vasco Núñez de Balboa fue el primer conquistador en llegar a la zona a principios del siglo XVI.

En este periodo fue reconocido en el suroeste el cacique indígena Toné, quien lideró a su pueblo. Su reconocimiento fue tal que, actualmente, decenas de localidades y establecimientos por toda la subregión del suroeste de Antioquia llevan su nombre.

Panorámica de Urrao, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Urrao / API

Posteriormente, la población se convirtió en un paso obligado para viajeros entre Antioquia y Chocó, “situación que impulsó su progreso. Urrao antes comprendía a Vigía del Fuerte; de allí el primer nombre que tuvo de San Carlos de la Isleta, poblado que existía en la desembocadura del río Murrí en el Atrato”, agrega la Gobernación.

En materia económica, Urrao es un municipio con vocación agrícola. Entre los cultivos más destacados se encuentran la granadilla, el frijol, lacaña, el maíz, la papa y el aguacate. También hay ganadería y explotación minera.

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca los principales atractivos del municipio. En primer lugar está el páramo del sol, el cual se ubica sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y es hogar del oso de anteojos.

El pueblo antioqueño con más de 400 años de historia: un mágico lugar rodeado de imponentes cañones y montañas

“Este lugar es uno de los puntos más altos de Antioquia y es frecuentemente visitado por senderistas y aventureros que les gusta llevar su cuerpo a condiciones extremas. Pese a que es hermoso, se recomienda visitarlo en buena forma física y con el equipo necesario para acampar y resguardarse del frío”, subraya la publicación.

Otro sitio importante es el valle Penderisco, atravesado por el río que lleva el mismo nombre, el cual es destacado por la peculiar forma de su cauce. Este espacio es perfecto para practicar actividades como el rafting, el tubbing, el trekking y el senderismo.

El parque nacional Las Orquídeas es también imperdible para quienes visiten esta zona del país. Posee diversidad de fauna y flora.

“La diversidad de paisajes de este parque provocan diversas formaciones de flora que vuelven mágica cada visita. Con respecto a fauna, es común ver especies como el mono aullador, marimonda chocoana, nutria, guagua, oso de anteojos, tigre o loros como el cabeciamarrilla, bangsia de tatama y el carriquí”, agrega Antioquia Travel.