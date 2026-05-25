Los tres festivos de junio en Colombia: cuál es el más barato para viajar y cuidar el bolsillo

Junio está lleno de puentes festivos y como es el mes de las vacaciones, muchas personas se preguntan cuándo conviene más viajar para no perder o desperdiciar tanto dinero.

Puentes festivos de junio: Estas son las ciudades colombianas donde podría tener mayor ahorro en tiquetes

Este año, KAYAK analizó el comportamiento de tarifas y búsquedas durante los tres festivos largos del mes para ayudar a los colombianos a tomar mejores decisiones a la hora de planear sus viajes.

El análisis reveló que el segundo puente festivo del mes, entre el 12 y el 15 de junio, tiene las mejores oportunidades de ahorro para los viajeros colombianos.

Durante ese fin de semana, los precios promedio de los vuelos caerán un 16 % en rutas nacionales y un 15% en trayectos internacionales frente al mismo periodo del año anterior.

Destinos para viajar en los puentes festivos de junio Foto: 123RF

Barranquilla y Bogotá aparecen entre los destinos nacionales con mayores caídas en tarifas aéreas, registrando reducciones de 24 % y 21 % frente a 2025.

Santa Marta, Cartagena y San Andrés completan el top cinco de destinos con mayor potencial de ahorro para ese puente.

El primer festivo largo, entre el 5 y el 8 de junio, también tiene lo suyo. Las búsquedas de vuelos al exterior aumentaron 39 % frente al mismo periodo de 2025.

A nivel nacional, Cartagena y Medellín lideran las tendencias de búsqueda, con incrementos de 31 % y 17 % respectivamente, y los vuelos nacionales registran una caída promedio de 13 % en precios frente al año pasado.

Cartagena, destino turístico en Colombia Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Bucaramanga se perfila como el destino más económico de ese puente, con tiquetes de ida y vuelta alrededor de $342.746. Los precios promedio de hoteles para ese puente también estarán 14 % por debajo de los registrados en 2025.

El panorama cambia radicalmente con el tercer y último puente del mes, entre el 26 y el 29 de junio. El interés por viajar al exterior crecerá 3 3%, acompañado de un aumento de 21 % en las tarifas promedio internacionales.

Este será el puente que exigirá mayor anticipación para conseguir tarifas competitivas. Sin embargo, Barranquilla se salva: la ciudad volverá a destacarse como el destino con mayor ahorro potencial, con una caída de 40% en precios frente al año pasado.

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Alejandro Lombana, Director Comercial de KAYAK para Colombia, explicó que las diferencias entre un puente y otro pueden representar ahorros importantes:

“Nuestro análisis muestra que hay oportunidades de ahorro en los tres puentes, pero estas pueden variar entre uno y otro y contar con la información adecuada es clave para maximizar el presupuesto”, afirmó.

Para estos días hay que comparar fechas y no dejarse llevar por el primer precio que aparece, ya que puede marcar una diferencia real en el bolsillo.