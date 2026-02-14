Este es el país con más feriados en Latinoamérica en 2026: ¿en qué posición está Colombia en este ranking?

El año 2026 tiene consigo un gran número de días feriados en América Latina, donde diferentes países celebran fechas especiales durante todo el año, incluyendo las celebraciones cívicas, culturales y religiosas.

Las celebraciones en cada país de la región ofrecen la oportunidad de poder planear viajes de fin de semana o incluso descansar en una breve pausa laboral, desde Año Nuevo hasta Navidad.

Bloomberg publicó un artículo reciente sobre una visión extensa y organizada de las fechas de feriados oficiales para el año 2026 en América Latina, desglosando día por día las jornadas festivas más relevantes de cada país de la región.

Colombia cuenta con 18 feriados en todo el año Foto: 123rf

Comenzando por Argentina, se enumeran un total de 16 feriados nacionales, entre los días fijos se destacan celebraciones populares como el Año Nuevo, los días de Carnaval, el Día del Trabajador, la Independencia y la Navidad.

Además, hay feriados que pueden moverse de fecha para fomentar fines de semana extensos, como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural o el Día de la Soberanía Nacional.

En Bolivia, los festivos incluyen no solo fechas tradicionales como el Día del Estado Plurinacional, el Carnaval o el Día de los Difuntos, sino también feriados importantes como el Año Nuevo Andino Amazónico, que refleja la riqueza cultural y ancestral del país. Algunos de estos días fomentan puentes largos de descanso durante el año.

Por su parte, Brasil presenta un calendario donde varios feriados caen en jueves, viernes o lunes, lo que propicia la creación de fines de semana prolongados.

Muchos brasileños optan por aprovechar los festivos para dirigirse a la playa. Foto: Tomado de Visit Brasil

Fechas emblemáticas como el Día de Tiradentes, la Independencia y la Conciencia Negra forman parte de este listado, aunque celebraciones tradicionalmente importantes como el Carnaval o Corpus Christi no se incluyen como feriados oficiales, pese a ser ampliamente vividos.

El calendario oficial de Chile incorpora alrededor de 17 días festivos para 2026, muchos de ellos irrenunciables, como el Día de las Glorias Navales, las Fiestas Patrias o el Día de la Inmaculada Concepción.

También se señalan feriados regionales o de observancia particular, ampliando así la diversidad de días de descanso.

Colombia se distingue por tener 18 feriados en 2026, entre ellos varios que generan puentes festivos al caer en día lunes.

Entre estas fechas se encuentran días conmemorativos religiosos –como Jueves Santo, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús– y patrios –como el Día de la Independencia o la Batalla de Boyacá– lo que ofrece numerosas oportunidades para viajar o descansar.

Muchos colombianos aprovechan los festivos para salir de la ciudad, la capital cuenta con un Plan retorno y un plan éxodo. Foto: COLPRENSA

En ese contexto el ranking realizado por Bloomberg tendría el siguiente orden de festivos por país.

Colombia – 18, Chile – 17, Argentina – 16, Perú – 16, Uruguay – 14, Ecuador – 12, Costa Rica – 12, Panamá – 12, Paraguay – 12, República Dominicana – 12, Bolivia – 11, Guatemala – 11, El Salvador – 10, Honduras – 10, Nicaragua – 10, México – 7.