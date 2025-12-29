Semana Santa tendrá importantes cambios en 2026; tenga cuidado con la planificación de sus vacaciones

Los días feriados, incluidos los de la Semana Santa, son quizá los preferidos de los colombianos para planificar sus vacaciones.

Por eso, antes de que termine el año, muchos se acercan a los calendarios para ver cuándo salir de paseo, pero incluso, cómo organizarse para disfrutar de las fiestas de sus pueblos, de las vacaciones y receso escolar y además, de algo que este 2026 atrapará la atención de millones de personas: el Mundial de Fútbol.

De ahí, que se hayan llevado una sorpresa: este año, los colombianos tendrán 18 días feriados, pero podrán disfrutar aún más que en 2025, porque algunos que este año correspondieron a domingo, el próximo año caerán en lunes y permitirán más días de descanso.

Por ejemplo, el primer día de 2026 será festivo, pero el primer puente festivo corresponderá al Puente de los Reyes Magos, que por norma se traslada al lunes siguiente del día a conmemorar.

Así las cosas, enero contará con dos feriados, uno de ellos en un puente (lunes 12), el siguiente feriado será el Día de San José el 23 de marzo, el cual dará paso a la conmemoración de la Semana Santa.

La fiesta más grande del catolicismo iniciará el domingo 30 de marzo, con el Domingo de Ramos, pero tendrá en el jueves 2 y viernes 4 de abril el jueves y Viernes Santo respectivo.

La Semana Mayor cerrará el domingo 5 de abril, con el Domingo de Resurrección.

El siguiente feriado será el primero de mayo, que corresponde a un viernes, y 17 días después, el lunes 19 de mayo también será festivo.

Junio, uno de los meses más esperados por los colombianos, tendrá tres festivos: los lunes 8, 15 y 29, que corresponden a las fiestas de Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús y San Pedro y San Pablo.

Luego, serán festivos el lunes 20 de julio, día de la Independencia de Colombia, el viernes 7 de agosto, de la Batalla de Boyacá, y el lunes 17 por la Asunción de la Virgen del Carmen.

Desde ese momento, ya solo restarían cinco festivos por conmemorar en el país, tres de ellos con puente incluido: el lunes 12 de octubre, por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, el lunes 2 de noviembre, por el Día de todos los Santos, y el lunes 16, por la Independencia de Cartagena.

Finalmente, cierran el año el martes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción, y el 25 por la Navidad.