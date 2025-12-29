Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

El inicio de 2026 marcará un punto final para miles de teléfonos que ya no podrán usar WhatsApp. La aplicación de mensajería, una de las más utilizadas en el mundo, dejará de operar en dispositivos antiguos que no cumplen con los requisitos mínimos para seguir recibiendo mejoras, nuevas funciones y protección frente a riesgos digitales.

La medida responde a la necesidad de la plataforma de concentrarse en equipos capaces de soportar las actualizaciones actuales. Con el paso del tiempo, algunos modelos quedan rezagados y ya no pueden acompañar el ritmo de evolución de la aplicación.

Recomendaciones clave para quienes aún usan estos dispositivos

Cuando un celular deja de ser compatible con WhatsApp, el problema no es solo la pérdida de nuevas funciones. También desaparece el acceso a mejoras de seguridad, lo que puede poner en riesgo la información personal almacenada en la aplicación.

Por esta razón, la principal recomendación es realizar una copia de seguridad cuanto antes. De este modo, conversaciones, fotos, videos y archivos importantes podrán recuperarse más adelante en otro dispositivo que sí sea compatible.

Posteriormente deberá revisar si el teléfono aún permite actualizar el sistema operativo, pues debido a que la aplicación para comenzar año ya que si cuenta con una versiones antigua, la incompatibilidad será definitiva.

Para quienes aún utilizan alguno de los modelos mencionados, el tiempo juega en contra. Anticiparse al cambio permitirá evitar la pérdida de datos y facilitar la transición a un nuevo teléfono sin sobresaltos cuando llegue 2026.

Razón por la qué dejará de funcionar la aplicación en algunos celulares

El 31 de diciembre de 2025 será el último día en el que WhatsApp funcionará con normalidad en una serie de celulares tanto de Apple como de Android. A partir de esa fecha, la aplicación dejará de abrirse o quedará inutilizable en estos equipos.

En el caso de iPhone, el cambio afectará a los modelos que no pueden actualizar su sistema operativo a versiones más recientes. Entre los dispositivos que quedarán fuera se encuentran:

Por el lado de Android, la medida impactará a teléfonos que se quedaron en versiones muy antiguas del sistema, estos serán los que cuentan con versión 15.1 o anteriores.