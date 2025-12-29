Tecnología

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Varios teléfonos dejarán de poder abrir WhatsApp cuando entren en vigor los cambios previstos para 2026.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

29 de diciembre de 2025, 10:36 p. m.
Algunos usuarios se quedarán sin WhatsApp debido a límites en sus sistemas operativos.
El inicio de 2026 marcará un punto final para miles de teléfonos que ya no podrán usar WhatsApp. La aplicación de mensajería, una de las más utilizadas en el mundo, dejará de operar en dispositivos antiguos que no cumplen con los requisitos mínimos para seguir recibiendo mejoras, nuevas funciones y protección frente a riesgos digitales.

La medida responde a la necesidad de la plataforma de concentrarse en equipos capaces de soportar las actualizaciones actuales. Con el paso del tiempo, algunos modelos quedan rezagados y ya no pueden acompañar el ritmo de evolución de la aplicación.

Recomendaciones clave para quienes aún usan estos dispositivos

Cuando un celular deja de ser compatible con WhatsApp, el problema no es solo la pérdida de nuevas funciones. También desaparece el acceso a mejoras de seguridad, lo que puede poner en riesgo la información personal almacenada en la aplicación.

Las estafas digitales aprovechan los días festivos y el alto uso del celular.
Usuarios con modelos antiguos deberán migrar de equipo para seguir usando WhatsApp. Foto: Getty Images

Por esta razón, la principal recomendación es realizar una copia de seguridad cuanto antes. De este modo, conversaciones, fotos, videos y archivos importantes podrán recuperarse más adelante en otro dispositivo que sí sea compatible.

Tecnología

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Tecnología

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

Tecnología

Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

Tecnología

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

Tecnología

¿Año nuevo, correo nuevo? El importante cambio que llega a partir del 1 de enero en Gmail

Tecnología

Adiós WhatsApp: la app dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero

Tecnología

La forma segura y rápida para recuperar su cuenta de WhatsApp sin tener la SIM card

Noticias Estados Unidos

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Tecnología

Celular caliente y más lento: si le pasa con el suyo, haga este ajuste en las aplicaciones para mejorar su rendimiento

Tecnología

Las 2 tácticas más rápidas que usan los criminales para atacar teléfonos celulares sin dejar rastro

Posteriormente deberá revisar si el teléfono aún permite actualizar el sistema operativo, pues debido a que la aplicación para comenzar año ya que si cuenta con una versiones antigua, la incompatibilidad será definitiva.

Para quienes aún utilizan alguno de los modelos mencionados, el tiempo juega en contra. Anticiparse al cambio permitirá evitar la pérdida de datos y facilitar la transición a un nuevo teléfono sin sobresaltos cuando llegue 2026.

Razón por la qué dejará de funcionar la aplicación en algunos celulares

El 31 de diciembre de 2025 será el último día en el que WhatsApp funcionará con normalidad en una serie de celulares tanto de Apple como de Android. A partir de esa fecha, la aplicación dejará de abrirse o quedará inutilizable en estos equipos.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores .
Dispositivos de generaciones anteriores perderán acceso a WhatsApp y sus mejoras. Foto: 123RF

En el caso de iPhone, el cambio afectará a los modelos que no pueden actualizar su sistema operativo a versiones más recientes. Entre los dispositivos que quedarán fuera se encuentran:

Por el lado de Android, la medida impactará a teléfonos que se quedaron en versiones muy antiguas del sistema, estos serán los que cuentan con versión 15.1 o anteriores.

Más de Tecnología

El final de 2025 marcará la última fecha de uso de WhatsApp en ciertos modelos antiguos.

El atardecer es efímero, pero con una técnica adecuada, se puede inmortalizar en una foto impresionante.

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Especialistas en seguridad detectaron estafas cada vez más creíbles gracias al uso de herramientas de IA.

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

.

Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

Gmail es una aplicación de correo electrónico.

¿Año nuevo, correo nuevo? El importante cambio que llega a partir del 1 de enero en Gmail

La aplicación dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android.

Adiós WhatsApp: la app dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero

Estos pasos permiten minimizar los riesgos y proteger su información personal.

La forma segura y rápida para recuperar su cuenta de WhatsApp sin tener la SIM card

MacSync Stealer ha evolucionado hasta convertirse en un malware silencioso.

Alerta en macOS: así funciona el nuevo malware que se esconde detrás de una aplicación confiable de Apple

Agencia espacial de India lanzó su satélite más pesado.

Hito histórico: India lanza el cohete más potente con la carga más pesada

