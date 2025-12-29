La forma segura y rápida para recuperar su cuenta de WhatsApp sin tener la SIM card

Son varias las situaciones a las que los usuarios deben enfrentarse a diario con las aplicaciones en su celular. Ya sea por la pérdida de acceso a un número de teléfono debido a un robo, un cambio de operador o el extravío del dispositivo, esto puede desvincularlos de aplicaciones como WhatsApp. Esta situación genera preocupación sobre la seguridad de la cuenta y la conservación de los chats.

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Aunque la situación puede parecer complicada, por fortuna, existen métodos seguros y oficiales para recuperar el acceso sin necesidad de la SIM original, minimizando los peligros y protegiendo su información personal.

La aplicación de mensajería instantánea permite recuperar una cuenta mediante su principal método de seguridad: el código de verificación, que se envía por SMS o llamada a la SIM registrada. Por motivos de privacidad y seguridad, la plataforma no permite validar cuentas a distancia ni mediante otros métodos, lo que limita las opciones de recuperación. Sin embargo, existen alternativas que facilitan este proceso.

El robo de cuentas de WhatsApp está relacionado con fraude o acceso indebido a información personal. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp?

Según la plataforma de mensajería, el primer paso para recuperar la cuenta es contactar al operador de telefonía y solicitar el bloqueo de la SIM extraviada o robada. Esta medida impide que terceros reciban el código de verificación o tengan acceso no autorizado a la cuenta.

Ante situaciones como estas, la mayoría de los operadores permite obtener un duplicado de la tarjeta SIM conservando el mismo número, un trámite que generalmente se realiza presentando la identificación y la cual puede ser gestionada en sucursales, por teléfono o en línea.

Sim card Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la SIM activa, el usuario solo debe insertarla en su teléfono, asegurarse de recibir mensajes y llamadas, descargar WhatsApp e ingresar el número para recibir un nuevo código de verificación, restaurando así el acceso a su cuenta y cerrando la sesión en el dispositivo anterior.

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Es importante destacar que la recuperación de mensajes, fotos y videos dependerá de que el usuario haya activado previamente la copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). Solo así será posible restaurar la información al ingresar con el mismo número y la misma cuenta de Google o Apple. Si no existe un respaldo, los chats anteriores se perderán de forma definitiva.