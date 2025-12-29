Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

El fraude del “hijo en apuros”, las suplantaciones de organismos oficiales y grandes marcas, así como el secuestro silencioso de cuentas, figuran entre las estafas más extendidas en 2025 a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más populares. Esta enorme base de usuarios resulta especialmente atractiva para los cibercriminales, que utilizan la aplicación tanto como canal principal para difundir engaños como vía final para consumar fraudes.

Según advierte Check Point Software, WhatsApp se ha convertido en uno de los principales vectores de fraude digital durante 2025, al concentrar algunas de las estafas más eficaces. Estas se apoyan en elementos clave de la mensajería instantánea, como la confianza, la urgencia y la inmediatez, para manipular a las víctimas.

Una de las estafas más conocidas es el denominado fraude del “hijo en apuros”. En este caso, las víctimas reciben un mensaje desde un número desconocido en el que el delincuente se hace pasar por un hijo o hija. El texto suele solicitar ayuda urgente, generalmente económica, y apela a la presión emocional para provocar una reacción impulsiva sin verificar la identidad real del remitente.

Más reciente es la técnica conocida como “Ghost Pairing” o secuestro silencioso de cuentas de WhatsApp. De acuerdo con los expertos, este método permite a los atacantes vincular la cuenta de la víctima a otro dispositivo sin necesidad de robar la tarjeta SIM ni la contraseña. Mediante engaños previos, logran que la persona facilite códigos de verificación, lo que les da acceso total a la cuenta y les permite utilizarla posteriormente para estafar a sus contactos.

Las suplantaciones de organismos oficiales y de grandes marcas o plataformas digitales también han tenido un fuerte impacto este año. Estas campañas envían mensajes que aparentan proceder de entidades como la DGT, alertando sobre supuestas multas o incidencias administrativas, o de empresas conocidas como Amazon, informando de problemas con pedidos, bloqueos de cuenta o cargos sospechosos.

El objetivo final de estas estafas suele ser el robo de credenciales o el control de la cuenta de WhatsApp para ampliar el alcance del fraude entre otros usuarios.

En algunos casos, el engaño no comienza directamente en WhatsApp, sino en plataformas legítimas como Facebook o TikTok. A través de publicaciones que actúan como gancho, los delincuentes logran trasladar la conversación a la aplicación de mensajería, donde se ejecuta el fraude.

Este patrón ha sido identificado en campañas cada vez más sofisticadas. Los especialistas detectaron recientemente una campaña masiva de phishing que utilizaba Google Classroom como punto de partida. Los atacantes enviaban invitaciones falsas desde esta plataforma y, una vez ganada la confianza de las víctimas, las redirigían a WhatsApp para continuar con la estafa.

“Este año hemos observado cómo estafas muy diferentes comparten un mismo patrón: trasladar la conversación a WhatsApp para sacar al usuario de entornos más controlados y aumentar las probabilidades de éxito”, explicó Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal.

Consejos para evitar caer en una estafa

Desde allí recuerdan que ninguna entidad legítima solicita datos personales, códigos de verificación ni pagos urgentes a través de WhatsApp. Para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraudes, recomiendan desconfiar de cualquier mensaje inesperado, incluso cuando parece proceder de contactos conocidos, marcas reconocidas u organismos oficiales.

Asimismo, aconsejan verificar siempre la identidad del remitente por un canal alternativo —como una llamada telefónica o una búsqueda en internet— antes de realizar cualquier acción, y evitar pulsar enlaces recibidos por WhatsApp sin comprobar previamente su autenticidad.

Por último, resulta fundamental mantener la aplicación actualizada y activar las opciones de seguridad adicionales que ofrece la plataforma.

*Con información de Europa Press