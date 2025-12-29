Tecnología

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

La aplicación se ha convertido en uno de los principales vectores de estafas digitales debido a su uso masivo y a la confianza que genera entre los usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 12:20 p. m.
Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores.
Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

El fraude del “hijo en apuros”, las suplantaciones de organismos oficiales y grandes marcas, así como el secuestro silencioso de cuentas, figuran entre las estafas más extendidas en 2025 a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más populares. Esta enorme base de usuarios resulta especialmente atractiva para los cibercriminales, que utilizan la aplicación tanto como canal principal para difundir engaños como vía final para consumar fraudes.

Según advierte Check Point Software, WhatsApp se ha convertido en uno de los principales vectores de fraude digital durante 2025, al concentrar algunas de las estafas más eficaces. Estas se apoyan en elementos clave de la mensajería instantánea, como la confianza, la urgencia y la inmediatez, para manipular a las víctimas.

Una de las estafas más conocidas es el denominado fraude del “hijo en apuros”. En este caso, las víctimas reciben un mensaje desde un número desconocido en el que el delincuente se hace pasar por un hijo o hija. El texto suele solicitar ayuda urgente, generalmente económica, y apela a la presión emocional para provocar una reacción impulsiva sin verificar la identidad real del remitente.

Tecnología

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

Tecnología

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

Tecnología

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Tecnología

Los seis ajustes que debería hacer en su celular antes de 2026 si quiere protegerlo de sofisticados ciberataques

Tecnología

Día de los Santos Inocentes 2025: las bromas más efectivas para enviar por WhatsApp

Tecnología

Google Trends revela por qué el Día de los Inocentes genera tantas búsquedas en internet

Tecnología

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Tecnología

Desactivar esta función en WhatsApp puede evitar que usted sea víctima de estafas y fraudes millonarios en Navidad

Tecnología

Recibir este mensaje en WhatsApp podría ser el inicio de una millonaria estafa; si le llega, evite abrirlo y elimínelo de inmediato

Tecnología

“¿Me puedes agregar a WhatsApp?”: sale a la luz nueva estafa que comienza al recibir esta misteriosa y corta llamada

Cómo los ciberdelincuentes evaden la autenticación multifactor.
Entre las modalidades más extendidas se encuentran el fraude del “hijo en apuros”. Foto: Getty Images

Más reciente es la técnica conocida como “Ghost Pairing” o secuestro silencioso de cuentas de WhatsApp. De acuerdo con los expertos, este método permite a los atacantes vincular la cuenta de la víctima a otro dispositivo sin necesidad de robar la tarjeta SIM ni la contraseña. Mediante engaños previos, logran que la persona facilite códigos de verificación, lo que les da acceso total a la cuenta y les permite utilizarla posteriormente para estafar a sus contactos.

Así roban con una simple llamada: los códigos internacionales que no debería contestar

Las suplantaciones de organismos oficiales y de grandes marcas o plataformas digitales también han tenido un fuerte impacto este año. Estas campañas envían mensajes que aparentan proceder de entidades como la DGT, alertando sobre supuestas multas o incidencias administrativas, o de empresas conocidas como Amazon, informando de problemas con pedidos, bloqueos de cuenta o cargos sospechosos.

El objetivo final de estas estafas suele ser el robo de credenciales o el control de la cuenta de WhatsApp para ampliar el alcance del fraude entre otros usuarios.

En algunos casos, el engaño no comienza directamente en WhatsApp, sino en plataformas legítimas como Facebook o TikTok. A través de publicaciones que actúan como gancho, los delincuentes logran trasladar la conversación a la aplicación de mensajería, donde se ejecuta el fraude.

Este patrón ha sido identificado en campañas cada vez más sofisticadas. Los especialistas detectaron recientemente una campaña masiva de phishing que utilizaba Google Classroom como punto de partida. Los atacantes enviaban invitaciones falsas desde esta plataforma y, una vez ganada la confianza de las víctimas, las redirigían a WhatsApp para continuar con la estafa.

A través de WhatsApp, los delincuentes pueden coordinar sus movimientos, compartir información de manera instantánea y llegar a un gran número de personas.
WhatsApp, en el centro de las estafas digitales más comunes de 2025. Foto: Getty Images

“Este año hemos observado cómo estafas muy diferentes comparten un mismo patrón: trasladar la conversación a WhatsApp para sacar al usuario de entornos más controlados y aumentar las probabilidades de éxito”, explicó Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal.

Consejos para evitar caer en una estafa

Desde allí recuerdan que ninguna entidad legítima solicita datos personales, códigos de verificación ni pagos urgentes a través de WhatsApp. Para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraudes, recomiendan desconfiar de cualquier mensaje inesperado, incluso cuando parece proceder de contactos conocidos, marcas reconocidas u organismos oficiales.

Pilas al recibir este paquete: podría ser el inicio de una peligrosa estafa que lo deje sin dinero antes de acabar el año

Asimismo, aconsejan verificar siempre la identidad del remitente por un canal alternativo —como una llamada telefónica o una búsqueda en internet— antes de realizar cualquier acción, y evitar pulsar enlaces recibidos por WhatsApp sin comprobar previamente su autenticidad.

Por último, resulta fundamental mantener la aplicación actualizada y activar las opciones de seguridad adicionales que ofrece la plataforma.

*Con información de Europa Press

Mas de Tecnología

La transferencia entre ecosistemas distintos ha sido históricamente engorrosa.

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

El microondas es un electrodoméstico indispensable en los hogares.

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

En muchos casos, los inconvenientes se pueden resolver con acciones simples.

HDMI Handshake: qué es y por qué es clave solucionar este error para conectar correctamente los dispositivos

Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores.

Estafas en WhatsApp: estas fueron las más peligrosas del año y así lograron ciberdelincuentes engañar a los usuarios

Activar las funciones de seguridad del celular puede ser útil para prevenir estafas.

Los seis ajustes que debería hacer en su celular antes de 2026 si quiere protegerlo de sofisticados ciberataques

Bromas divertidas para enviar por la app.

Día de los Santos Inocentes 2025: las bromas más efectivas para enviar por WhatsApp

Google Chrome se actualiza con nuevas funciones.

Google Trends revela por qué el Día de los Inocentes genera tantas búsquedas en internet

Cargador de celular

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Basura en Marte

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Mantener el celular conectado en zonas remotas es uno de los objetivos de los nuevos servicios satelitales.

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Noticias Destacadas