Los 3 mensajes que están llegando a los celulares colombianos para estafar y extorsionar

El phishing no se detiene, cada vez esta medida de estafa evoluciona y ahora continua el ataque en los celulares colombianos, de los cuales han sido 3 los mensajes que están circulando más en el terreno nacional últimamente.

Aunque parecen notificaciones legítimas de empresas de mensajería o entidades financieras, lo cierto es que detrás de estos SMS hay redes de ciberdelincuentes que buscan robar información personal y bancaria.

Mensajes que simulan entregas y problemas con pedidos

Uno de los engaños más comunes consiste en suplantar a empresas de mensajería. Los delincuentes envían mensajes en los que aseguran que un pedido no ha podido ser entregado por problemas con la información del usuario.

El aumento de estafas por SMS en el país mantiene en alerta a miles de usuarios Foto: Semana - SMS

Entre los textos que están circulando se encuentran (textuales, incluyen mala ortografía):

“Nuestro equipo no pudo contactarte sobre el estado de tu pedido. Tu pedido esta en espera hasta que confirmes tu informacion” . “Hola, tu entrega esta pendiente debido a que falta el numero exterior o interior. Corrige tu direccion en:” “Aviso preliminar de retencion de ENTIDADES BANCARIAS por mora en su obligacion contributiva. Plazo 26/03/2026. ingresa aqui:”.

Estos mensajes apelan a la preocupación por perder una compra o envío, lo que lleva a muchas personas a actuar rápidamente sin verificar la autenticidad del remitente.

Alertas falsas de entidades bancarias y deudas

El tercer mensaje ha generado mayor alarma por simular provenir de entidades bancarias o autoridades financieras. En estos casos, el tono es más intimidante, buscando generar miedo en la víctima.

Este tipo de comunicación intenta hacer creer que existe un problema legal o financiero urgente, presionando a la persona para que actúe de inmediato.

Tenga cuidado con estas palabras en un mensaje o correo electrónico; su dinero puede estar en riesgo

Así funciona la estafa detrás de los mensajes

De acuerdo con expertos de ciberseguridad como McAfee, el objetivo principal de estos mensajes es redirigir a las víctimas a páginas falsas diseñadas para robar información.

“Si haces clic en un enlace enviado por un estafador de phishing, el enlace te llevará a una página web con un formulario donde te piden ingresar datos confidenciales, como tu documento de identidad, la información de tu tarjeta de crédito o tus credenciales de inicio de sesión. No ingreses ningún dato en esta página”.

Es importante nunca dar ni un solo dato. Foto: Getty Images

Estas páginas suelen imitar sitios oficiales, lo que aumenta la probabilidad de que el usuario caiga en la trampa sin sospechar.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y no compartir información personal a través de mensajes de texto es la recomendación principal, además, si existe alguna duda sobre la veracidad del mensaje, lo más recomendable es comunicarse directamente con la entidad que supuestamente lo envía, utilizando canales oficiales como sus páginas web o líneas de atención.