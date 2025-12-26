Así roban con una simple llamada: los códigos internacionales que no debería contestar

En la actualidad, las llamadas telefónicas se han convertido en uno de los principales medios utilizados por delincuentes para cometer estafas. Cada vez más personas resultan afectadas por engaños que se realizan tanto a través de llamadas tradicionales como mediante aplicaciones como WhatsApp, aprovechando la confianza que todavía generan estos canales de comunicación.

Ante esto, los delincuentes han refinado sus métodos para obtener dinero o información confidencial en cuestión de minutos. Con el apoyo de herramientas tecnológicas, logran hacerse pasar por entidades bancarias, empresas reconocidas o incluso por familiares y conocidos, con el objetivo de apropiarse de cuentas bancarias.

Una de las más comunes son las llamadas fraudulentas que se adaptan a los hábitos digitales de los usuarios. Mediante técnicas de ingeniería social, los estafadores construyen escenarios creíbles que apelan al miedo, la urgencia o la empatía.

Los delincuentes han refinado sus métodos para obtener dinero o información confidencial en cuestión de minutos Foto: Getty Images

De acuerdo con organismos como la Comisión Federal de Comercio (FTC), así como la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, el uso de tecnologías como la clonación de voz con inteligencia artificial ha hecho que estos engaños resulten cada vez más difíciles de detectar.

Prefijos de números que podrían ser una estafa

El mecanismo de esta estafa se basa en el uso de números con prefijos internacionales asociados a tarifas especiales, que generan cargos elevados para quien devuelve la llamada y ganancias para los delincuentes. De esta manera, sin interactuar directamente con la víctima, los estafadores obtienen beneficios económicos aprovechándose del descuido o la curiosidad de las personas que intentan saber quién los contactó.

Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas. Foto: Getty Images

Aunque en muchos casos estas llamadas parecen provenir de líneas ubicadas en España, especialistas en ciberseguridad advierten que es clave revisar con atención el código internacional del número entrante. Existen varios prefijos que suelen repetirse en este tipo de fraudes y que funcionan como una señal de alerta para evitar caer en el engaño.

Entre los códigos más reportados se encuentran los de India (+91), Marruecos (+212), Costa de Marfil (+225), Sierra Leona (+231), Ghana (+233), Nigeria (+234), Albania (+355) y Bosnia y Herzegovina (+387).

Expertos recomiendan ignorar cualquier comunicación proveniente de números desconocidos con estos prefijos y, especialmente, no devolver la llamada si se corta de forma repentina, ya que esa es una de las estrategias más utilizadas para provocar pérdidas económicas.