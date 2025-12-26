Tecnología

Si su Gmail está lleno de correos spam, haga este truco para limpiar la bandeja de entrada sin borrar mensajes importantes

Gracias a esta función, los usuarios pueden identificar rápidamente newsletters y correos publicitarios, y lograr deshacerse de ellos en cuestión de segundos.

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 2:23 p. m.
En pocos pasos, los usuarios pueden dejar de recibir mensajes no deseados y correos basura.
En pocos pasos, los usuarios pueden dejar de recibir mensajes no deseados y correos basura. Foto: Montaje SEMANA

Por años, el correo electrónico se ha convertido en herramienta clave para el trabajo, el estudio y la comunicación personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la bandeja de entrada de muchos usuarios se ha convertido en un espacio saturado de newsletters, promociones y mensajes comerciales que, aunque alguna vez fueron útiles, hoy solo ocupan espacio y dificultan encontrar correos realmente importantes.

Ante este escenario, Gmail cuenta una herramienta que permite ver y administrar desde un solo lugar todas las suscripciones activas vinculadas a una cuenta de Google. Gracias a esta función, los usuarios pueden identificar rápidamente newsletters y correos publicitarios, y lograr deshacerse de ellos en cuestión de segundos, sin tener que buscar enlaces uno por uno.

La actualización surge como respuesta a un problema habitual: la saturación de la bandeja de entrada con mensajes promocionales y avisos automáticos que dificultan encontrar correos importantes. Con este nuevo sistema, es posible cancelar varias suscripciones de manera simultánea y en pocos pasos, lo que facilita mantener el correo ordenado y reducir de forma efectiva la información innecesaria.

Los servicios de correo electrónico destacan en ambientes profesionales.
Los servicios de correo electrónico destacan en ambientes profesionales. Foto: Getty Images

¿Cómo limitar el contenido spam en el correo?

Para encontrar la sección llamada, el usuario debe buscar en ‘Gestionar suscripciones’, a la que se puede acceder desde el menú lateral izquierdo de la plataforma. Esta opción es identificada fácilmente con un punto azul y, por lo general, aparece ubicada en la parte inferior del listado de funciones disponibles.

Al ingresar en esta sección, el sistema muestra un registro detallado de los servicios y remitentes que envían correos de forma recurrente a la cuenta. En cada fila indica el nombre del emisor, su dirección electrónica y el número de mensajes enviados durante los últimos días, ofreciendo un panorama claro del volumen de correos recibidos.

Estos correos tienen algoritmos integrados para detectar la actividad de una cuenta.
Estos correos tienen algoritmos integrados para detectar la actividad de una cuenta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta presentación ordenada permite al usuario reconocer rápidamente a qué newsletters o plataformas está suscrito. De esta manera, puede evaluar cuáles contenidos siguen siendo de interés y cuáles ya no aportan valor, sin necesidad de revisar manualmente la bandeja de entrada.

Además, dentro del apartado ‘Gestionar suscripciones’, junto a cada remitente aparece un botón específico para cancelar la recepción de mensajes. Esta opción simplifica el proceso y evita tener que abrir cada correo individualmente.

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Para este procedimiento, los usuarios deben pulsar el botón del servicio que se desea eliminar y confirmar la acción cuando el sistema lo solicita. No se requieren pasos adicionales ni redirecciones externas, haciendo que la gestión sea rápida y práctica.

Gracias a este mecanismo, los usuarios pueden dar de baja varias suscripciones en cuestión de segundos y ajustar el flujo de correos según sus necesidades. Al mismo tiempo, es posible conservar activas aquellas newsletters o promociones que resultan útiles, manteniendo un control completo sobre la información que llega al correo electrónico.

Correos spam

Si su Gmail está lleno de correos spam, haga este truco para limpiar la bandeja de entrada sin borrar mensajes importantes

