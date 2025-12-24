Tecnología

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Aunque resultan útiles para tareas puntuales, no están diseñadas para proteger datos críticos a largo plazo.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 9:29 p. m.
La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante años, las tarjetas MicroSD se han convertido en una solución práctica y económica para ampliar el almacenamiento de celulares, cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos. Su tamaño reducido y facilidad de uso las convirtieron en un accesorio casi imprescindible.

Sin embargo, expertos advierten que confiar información importante —como fotos familiares, documentos laborales o copias de seguridad— a este tipo de tarjetas puede ser un error costoso. Aunque resultan útiles para tareas puntuales, no están diseñadas para proteger datos críticos a largo plazo.

El principal problema no es su popularidad, sino sus limitaciones técnicas. A diferencia de otros sistemas de almacenamiento, las MicroSD tienen una vida útil corta, son vulnerables a daños físicos y presentan mayores riesgos de pérdida de información.

El problema oculto de las tarjetas microSD que pone en riesgo sus archivos personales. Foto: Getty Images/iStockphoto

En muchos casos, los archivos guardados en una tarjeta microSD permanecen almacenados durante años simplemente porque el usuario se olvida de ellos. Al ser un producto económico y fácil de reemplazar, cuando la memoria se llena suele guardarse en un cajón y sustituirse por otra, una práctica que desaconsejan.

De acuerdo con XDA Developers, reseñado por Computer Hoy, las microSD no son adecuadas como sistema de almacenamiento a largo plazo, principalmente porque la recuperación de datos es casi imposible cuando se dañan o se corrompen. Además, su diseño extremadamente delgado y frágil hace que puedan doblarse o aplastarse con facilidad, aumentando de forma considerable el riesgo de perder la información.

Las tarjetas microSD actuales están construidas como una sola pieza compacta, en la que el controlador y la memoria flash NAND quedan integrados dentro de un mismo bloque de silicio y resina. Este diseño impide aislar componentes dañados, por lo que, si el controlador falla, resulta prácticamente imposible acceder a la información almacenada. A diferencia de otros soportes, no existe una forma sencilla de intervenir físicamente la tarjeta para recuperar los datos cuando sufre un daño interno.

A esto se suma una limitación propia de la memoria flash: los datos se conservan gracias a electrones retenidos en transistores que, con el paso del tiempo, pueden escaparse de forma natural.

La tarjeta puede caer en manos de los delincuentes. Foto: Getty Images

Aunque este fenómeno afecta a todos los dispositivos de este tipo, las microSD son especialmente vulnerables debido a su alta densidad de almacenamiento, el uso de materiales económicos y sistemas de corrección de errores más limitados. Por ello, una tarjeta guardada durante años sin uso puede perder información de manera silenciosa, incluso sin haber sido manipulada.

