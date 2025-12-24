¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Durante el mes de diciembre, ver películas y especiales navideños se convierte en una costumbre habitual en millones de hogares. En ese contexto, elegir correctamente la plataforma de contenido resulta clave, sobre todo ante la proliferación de servicios no oficiales como Magis TV o Xuper TV, cuya popularidad ha venido acompañada de riesgos asociados a malware, fraudes y amenazas digitales.

Si instaló esta aplicación recientemente, podría haber infectado su televisor con un ‘malware’ sin saberlo

Frente a esta situación, el acceso a opciones gratuitas y legales se perfila como una alternativa fundamental para cuidar la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios. En respuesta, han aparecido plataformas oficiales que ofrecen catálogos variados y funciones confiables, permitiendo disfrutar del entretenimiento sin costo y sin necesidad de compartir datos personales o realizar pagos externos.

Esta opción permite disfrutar del entretenimiento sin costo y sin necesidad de compartir datos personales o realizar pagos externos. Foto: Getty Images

Se trata de los televisores Android TV que experimentarán un cambio relevante en los próximos años, con la llegada de películas, series y canales disponibles de forma totalmente gratuita. Esta iniciativa, que se desplegará de manera progresiva durante 2026, busca adaptarse a las nuevas formas de consumo y facilitar el acceso a contenidos audiovisuales amplios.

Aunque la función no es reciente y está disponible desde 2021, las últimas modificaciones han suprimido por completo esa sección para dar lugar a una nueva pestaña llamada ‘Gratis’. Este cambio comenzó a ser notado en dispositivos como proyectores con versiones antiguas de Android TV y, de forma progresiva, está llegando también a modelos más actuales sin instalar nuevas actualizaciones de software.

La nueva pestaña ‘Gratis’ reúne en un solo lugar todas las películas, series y canales en vivo que pueden verse sin costo alguno. De acuerdo con imágenes compartidas por los primeros usuarios que ya cuentan con esta novedad, al ingresar por primera vez se muestra un aviso a pantalla completa con las opciones ‘Explorar ahora’ y ‘Descartar’, que invita a descubrir el catálogo disponible.

Ahora algunos televisores vienen con Android TV de Google. Foto: Getty Images/iStockphoto

La retirada de la pestaña ‘Descubrir’ no implicó la pérdida de las sugerencias personalizadas ni de la lista de seguimiento, ya que ambas funciones fueron trasladadas a la sección ‘Inicio’.

Desde allí, los usuarios continúan recibiendo recomendaciones acordes a sus gustos y pueden modificarlas fácilmente al desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla, donde es posible ajustar la experiencia en función del historial de reproducción y de las aplicaciones instaladas.