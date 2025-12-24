Tecnología

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Ante los riesgos de las aplicaciones de dudosa procedencia, surge una alternativa que promete ofrecer una experiencia segura para los usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 7:54 p. m.
Esta app gratuita podría reemplazar a MagisTV y Xuper TV.
Esta app gratuita podría reemplazar a MagisTV y Xuper TV. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Durante el mes de diciembre, ver películas y especiales navideños se convierte en una costumbre habitual en millones de hogares. En ese contexto, elegir correctamente la plataforma de contenido resulta clave, sobre todo ante la proliferación de servicios no oficiales como Magis TV o Xuper TV, cuya popularidad ha venido acompañada de riesgos asociados a malware, fraudes y amenazas digitales.

Si instaló esta aplicación recientemente, podría haber infectado su televisor con un ‘malware’ sin saberlo

Frente a esta situación, el acceso a opciones gratuitas y legales se perfila como una alternativa fundamental para cuidar la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios. En respuesta, han aparecido plataformas oficiales que ofrecen catálogos variados y funciones confiables, permitiendo disfrutar del entretenimiento sin costo y sin necesidad de compartir datos personales o realizar pagos externos.

Los fabricantes ofrecen la opción se desactivarla si el usuario lo desea.
Esta opción permite disfrutar del entretenimiento sin costo y sin necesidad de compartir datos personales o realizar pagos externos. Foto: Getty Images

Se trata de los televisores Android TV que experimentarán un cambio relevante en los próximos años, con la llegada de películas, series y canales disponibles de forma totalmente gratuita. Esta iniciativa, que se desplegará de manera progresiva durante 2026, busca adaptarse a las nuevas formas de consumo y facilitar el acceso a contenidos audiovisuales amplios.

Aunque la función no es reciente y está disponible desde 2021, las últimas modificaciones han suprimido por completo esa sección para dar lugar a una nueva pestaña llamada ‘Gratis’. Este cambio comenzó a ser notado en dispositivos como proyectores con versiones antiguas de Android TV y, de forma progresiva, está llegando también a modelos más actuales sin instalar nuevas actualizaciones de software.

Tecnología

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Tecnología

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Tecnología

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

Tecnología

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

Tecnología

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

Tecnología

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Tecnología

Magis TV y Xuper TV quedan atrás: estas son las nuevas apps gratis para disfrutar de las mejores películas en Navidad

Tecnología

Si quiere ver el sorteo del Mundial 2026, estos son los canales y plataformas que transmitirán el evento en vivo

Tecnología

Adiós Magis TV: esta es la alternativa legal más usada para ver series, películas y fútbol sin interrupciones

¿El fin del smartphone? Así es como la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de dispositivos

La nueva pestaña ‘Gratis’ reúne en un solo lugar todas las películas, series y canales en vivo que pueden verse sin costo alguno. De acuerdo con imágenes compartidas por los primeros usuarios que ya cuentan con esta novedad, al ingresar por primera vez se muestra un aviso a pantalla completa con las opciones ‘Explorar ahora’ y ‘Descartar’, que invita a descubrir el catálogo disponible.

Smart TV
Ahora algunos televisores vienen con Android TV de Google. Foto: Getty Images/iStockphoto

La retirada de la pestaña ‘Descubrir’ no implicó la pérdida de las sugerencias personalizadas ni de la lista de seguimiento, ya que ambas funciones fueron trasladadas a la sección ‘Inicio’.

Desde allí, los usuarios continúan recibiendo recomendaciones acordes a sus gustos y pueden modificarlas fácilmente al desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla, donde es posible ajustar la experiencia en función del historial de reproducción y de las aplicaciones instaladas.

Mas de Tecnología

Entre villancicos y melodías decembrinas, la IA destaca tres canciones tropicales que transforman cualquier sala colombiana en pista de baile.

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Niños y adultos observan con emoción cómo el mapa señala el paso de Santa por sus ciudades.

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Un par de funciones del celular pueden ser las responsables de que la duplicación de pantalla se interrumpa.

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

El humor breve se impone en los grupos de WhatsApp durante la celebración del 24 de diciembre.

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

latinoamerica

No es ciencia ficción: estas 6 ciudades ya viven en el futuro

iPhone de Apple (Getty)

Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Un modelo de IA plantea nuevas hipótesis sobre un eventual choque en la Luna.

¿Existe peligro para la Tierra? La NASA advierte posible impacto de un asteroide del tamaño de un edificio

El router wifi puede verse afectados por algunos factores que son comunes en Navidad.

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Noticias Destacadas