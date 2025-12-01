Suscribirse

Si instaló esta aplicación recientemente, podría haber infectado su televisor con un ‘malware’ sin saberlo

Recomiendan a todos los usuarios que hayan actualizado o descargado la aplicación durante el último mes, revisen los permisos de su cuenta.

Redacción Tecnología
1 de diciembre de 2025, 6:40 p. m.
Tomar estas precauciones evita el posible espionaje a través del televisor.
La alternativa de YouTube en la TV, SmartTube, distribuyó 'malware' de forma accidental en sus últimas versiones | Foto: Getty Images

La aplicación para ver YouTube en la televisión SmartTube confirmó que distribuyó accidentalmente algunas versiones de la app infectadas con malware durante el último mes, incluidas de la versión 30.43 a la 30.47, aunque ya dispone de una actualización segura que se debe instalar.

SmartTube es una aplicación alternativa que permite acceder a contenido de la plataforma YouTube desde los televisores con Android TV o Fire TV, sin recurrir a la propia app de YouTube de Google. A pesar de su amplia adopción, este servicio fue desactivado a finales de la semana pasada mediante Google Play Protect.

En ese momento, el propio desarrollador de SmartTube, Yuliskoc, compartió una notificación a través de GitHub en la que explicó que su firma digital había quedado expuesta y, por tanto, la aplicación quedaba desprotegida ante el riesgo de que algún actor malicioso intentase publicar versiones falsificadas bajo la firma original.

SmartTube confirmó que, durante el último mes, distribuyó por error varias versiones de su aplicación infectadas con malware. | Foto: Getty Images

Como resultado, para evitar cualquier amenaza, el desarrollador cambió su firma digital a una nueva e indicó a los usuarios que debían instalar una nueva aplicación SmartTube actualizada independiente bajo esa nueva firma.

Ahora, el desarrollador ha aclarado que, tras investigar el incidente, ha descubierto que el ordenador utilizado para crear los archivos APK, que posteriormente se publicaban en la página oficial de GitHub del proyecto, estaba comprometido con malware.

Contexto: El sencillo truco del código ‘secreto’ que activa funciones avanzadas en su celular

Por tanto, como explicó en declaraciones al medio AFTVnews, ha identificado que algunas versiones oficiales de SmartTube fueron publicadas accidentalmente con malware instalado, incluyendo las versiones comprendidas entre la 30.43 y la 30.47 de SmartTube APKMirror, que fueron publicadas a principios de este mes.

Como resultado, se prevé que la reciente cancelación de SmartTube por parte de Google Play Protect haya estado provocada por identificar malware en estas versiones en algunos dispositivos, tal y como ha valorado el medio citado. No obstante, se desconoce cuáles son las posibles consecuencias que podía ocasionar el malware instalado.

Creativo Getty
Código de computadora en una pantalla con una calavera que representa un ataque de malware/virus informático. | Foto: Getty Images

Así, de cara a evitar futuros incidentes de ciberseguridad, el desarrollador ha asegurado que se ha eliminado el equipo infectado con malware, por lo que las futuras versiones de la aplicación estarán libres de software malicioso. Igualmente, también se han descartado todas las versiones anteriores de SmartTube, que se han eliminado de GitHub.

Con todo ello, la versión 30.56 de SmartTube es la versión que deberán descargar actualmente los usuarios si quieren disfrutar de este servicio, ya que es la primera publicada libre de cualquiera de las problemáticas de malware mencionadas.

Cabe destacar que, como ha mencionado AFTVnews, SmartTube requiere unos permisos de uso de cuenta mínimos y ni siquiera solicita datos que pueden ser más sensibles como los de inicio de sesión. No obstante, se recomienda a todos los usuarios que hayan actualizado o descargado la aplicación durante el último mes de noviembre, revisen los permisos de su cuenta de Google y la actividad de su cuenta de YouTube.

*Con información de Europa Press.

