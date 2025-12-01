El sencillo truco del código ‘secreto’ que activa funciones avanzadas en su celular

Los celulares, especialmente dispositivos Android, esconden múltiples herramientas pensadas para facilitar diagnósticos, revisar el estado del dispositivo o ajustar parámetros avanzados que no aparecen a simple vista.

Aunque la mayoría de los usuarios solo interactúa con los menús habituales del sistema, los móviles esconden funciones ocultas que pueden resultar muy útiles para conocer mejor el rendimiento del terminal. Una de las más llamativas es un menú secreto al que se accede marcando un código específico en la aplicación de llamadas.

La mayoría de los usuarios desconoce estas funciones y continúa utilizando métodos tradicionales. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, un menú se habilita al marcar la secuencia ##4636## en la aplicación de llamadas. Al introducir este código no documentado en los manuales oficiales, el dispositivo despliega una interfaz repleta de información detallada, que va desde la calidad de la señal hasta la condición actual de la batería, ofreciendo una mirada técnica al funcionamiento real del teléfono.

No es necesario instalar aplicaciones externas ni realizar modificaciones avanzadas en el sistema, y mucho menos recurrir al root. El proceso es tan simple como abrir la app de teléfono, marcar la secuencia ##4636## y esperar un instante.

Al introducir el último carácter, el dispositivo despliega automáticamente una ventana conocida como el menú de diagnóstico de Android, un recurso heredado de los antiguos móviles GSM que los técnicos utilizaban para evaluar redes, antenas y componentes internos.

Es fundamental aclarar que este menú de diagnóstico es totalmente seguro. | Foto: Getty Images

Este panel ha permanecido intacto a lo largo de las distintas versiones del sistema porque continúa siendo práctico para revisar parámetros que no se muestran en los menús habituales.

Aunque la apariencia puede variar según el fabricante, suele incluir las mismas categorías principales: información del teléfono, análisis de redes wifi, estadísticas de uso y, en algunos modelos, un apartado dedicado al estado de la batería. Ninguna de estas opciones permite modificar ajustes sensibles, pero sí ofrecen accesos a datos avanzados que normalmente quedan ocultos para el usuario.

Es fundamental aclarar que este menú de diagnóstico es totalmente seguro, ya que no elimina archivos ni modifica el sistema, aunque el medio citado señala que no debería confundirse con otros códigos que sí pueden restaurar el dispositivo o alterar parámetros sensibles.