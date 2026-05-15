Premio mayor de la Lotería de Bogotá: número ganador de los 10.000 millones de pesos, jueves 14 de mayo

La Lotería de Bogotá realizó en la noche de este jueves 14 de mayo el sorteo número 2846, en el que miles de jugadores estuvieron atentos al número ganador del premio mayor de 10.000 millones de pesos.

La lotería capitalina, que juega cada jueves a las 11:15 p. m., continúa siendo una de las más tradicionales del país y entrega varios premios secos además del acumulado principal.

Resultado del premio mayor

Para este nuevo sorteo, el número ganador del premio mayor fue el 8220 con la serie 333.

La Lotería de Bogotá reveló el resultado del 30 de abril con un premio mayor de $10.000 millones. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Resultados de los sorteos pasados

En las semanas recientes, los resultados de la lotería habían dejado los siguientes números favorecidos:

Sorteo 2845 del 7 de mayo de 2026: 8194 serie 061.

8194 serie 061. Sorteo 2844 del 30 de abril de 2026: 5814 serie 425.

5814 serie 425. Sorteo 2843 del 23 de abril de 2026: 5951 serie 119.

Plan de premios que entrega la Lotería de Bogotá

Además del premio principal de 10.000 millones de pesos, la Lotería de Bogotá cuenta con varias categorías adicionales que aumentan las posibilidades de ganar entre quienes compran billetes o fracciones.

El esquema de premios incluye:

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones.

Tres secos de 200 millones.

Seis secos de 50 millones.

Diez secos de 20 millones.

Treinta secos de 10 millones.

Los billetes físicos tienen un valor de 18.000 pesos, mientras que cada fracción cuesta 6.000 pesos, según el plan oficial vigente de la entidad.