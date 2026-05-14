Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy jueves, 14 de mayo

Entre los juegos de azar más populares de Colombia, se destacan las loterías de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, consolidándose como las opciones preferidas de miles de personas que sueñan con cambiar su vida a través de un premio millonario.

A lo largo de los años, estas dinámicas de juego han permitido que millones de apostadores aumenten sus posibilidades de acceder a importantes sumas de dinero, con las cuales han podido cumplir algunas metas personales y familiares.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de mayo, según Walter Mercado

Por esta razón, diariamente muchos participantes destinan parte de su dinero con la esperanza de acertar en alguno de los sorteos más populares del país.

Así que si jugó en cualquiera de las loterías mencionadas, a continuación podrá conocer los números ganadores de los más recientes sorteos.

Dorado Día - 14 de mayo

Premio mayor: 2223

La Quinta: 6

El sorteo matutino de la Lotería Dorado se lleva a cabo todos los días -a excepción del domingo- a las 11:00 a.m. En cuanto a la edición de la Tarde se realiza de lunes a sábado a las 8:30 p.m.

Dorado Tarde - 14 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En cuanto al sorteo de La Paisita, es una lotería que también ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores: una en la tarde, a las 2:00 p. m., y otra en la noche, programada para las 6:00 p.m.

Paisita Día - 14 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Paisita Noche - 14 de mayo

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

A esta lista también se suma La Caribeña, una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

Caribeña Día - 14 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche - 8 de mayo