La Antioqueñita Día y Tarde de hoy lunes, 6 de julio: los resultados ganadores del último sorteo de la lotería

Este lunes 6 de julio se llevan a cabo los sorteos de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de los chances con mayor tradición y número de apostadores en Colombia. Como ocurre a diario, miles de personas estarán pendientes de las combinaciones ganadoras para saber si su apuesta fue premiada.

Antioqueñita Día de este lunes 6 de julio

Número ganador: 8963

La Quinta: 9

Antioqueñita Tarde de este domingo 5 de julio

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Una vez sean publicados los resultados oficiales, los participantes podrán verificar los números y confirmar si obtuvieron alguno de los premios establecidos por el juego. En caso de resultar ganador, será indispensable conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento es necesario para iniciar el proceso de reclamación.

Cuando el premio corresponda a una suma de mayor valor, el operador del sorteo podrá solicitar documentación adicional antes de autorizar el pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Para evitar confusiones o posibles fraudes, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de Antioqueñita y verificar que la combinación corresponda al sorteo y la fecha correctos.