La ilusión de ganar un premio volvió a reunir este domingo a miles de apostadores en todo el país con los sorteos de El Dorado y La Caribeña Tarde, dos de los chances más populares de Colombia y que cada día entregan millonarios premios a quienes logran acertar la combinación ganadora.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 5 de julio de 2026

Si usted realizó una apuesta para esta jornada, ya puede consultar los resultados oficiales y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de El Dorado Tarde

Número ganador: 8703

Dos últimas cifras: 03

Tres últimas cifras: 703

La quinta: 0

Resultados de La Caribeña Tarde

Número ganador:5762-0

Estos sorteos son operados bajo la supervisión de las autoridades competentes y se realizan diariamente, por lo que miles de personas siguen cada transmisión con la esperanza de llevarse uno de los premios disponibles.

¿Qué hacer si ganó?

Si su número resultó favorecido, lo primero es conservar el comprobante original de la apuesta y verificar que esté en buen estado. Posteriormente, podrá reclamar el premio en los puntos autorizados por el operador, presentando su documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos para el pago.

Es importante revisar que los datos impresos en el tiquete coincidan con los resultados oficiales y tener presente que los premios cuentan con un plazo determinado para ser reclamados.

Resultado lotería El Sinuano Día y Noche del sorteo de este domingo 5 de julio de 2026

¿Cuándo vuelven a jugar El Dorado y La Caribeña?

Los sorteos de El Dorado y La Caribeña se realizan todos los días, por lo que quienes no resultaron ganadores en esta oportunidad tendrán una nueva posibilidad de probar suerte en las próximas jornadas.

Mientras tanto, los apostadores ya pueden revisar cuidadosamente los números publicados y confirmar si esta vez la fortuna les sonrió.