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Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del domingo 5 de julio 2026

Si jugó el sorteo, puede revisar acá si fue ganador.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de julio de 2026 a las 1:27 p. m.
El sorteo del sábado 9 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá.
El sorteo del sábado 9 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este domingo, 5 de julio 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.

La suerte volvió a sonreír en una nueva edición de la Lotería del Cauca.
Lotería del Cauca: resultados oficiales para el sorteo del sábado 4 de julio de 2026

El tradicional juego de azar volvió a entregar una de las bolsas más altas del país, despertando la expectativa entre miles de participantes que esperaban conocer los resultados de esta edición.

Resultado del premio mayor domingo 5 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número:
  • Serie:

Resultados de los últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 4 de julio de 2026: número 8116 de la serie 399.
  • Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430de la serie 099.
  • Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $