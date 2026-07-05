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Chontico Día y Chontico Noche: resultado oficial para el sorteo de este domingo 5 de julio

Estos fueron los números ganadores y ‘jugoso’ el plan de premios.

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Redacción Semana
5 de julio de 2026 a las 2:14 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El Chontico Millonario es uno de los juegos más importantes de Colombia. Lo que comenzó como un sorteo regional fuertemente arraigado en el Valle del Cauca se ha transformado en un verdadero gigante para los amantes de las loterías.

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo del 9 de mayo de 2026 con un premio mayor de 15.000 millones.
Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del domingo 5 de julio 2026

Su nombre rinde un homenaje directo al chontaduro, el fruto insignia de la región, sinónimo de energía, fuerza y cultura popular.

Este domingo, 5 de julio de 2026, se jugó en sus dos versiones habituales: Chontico Día y Chontico Noche.

Resultados Chontico Día hoy, 5 de julio de 2026

Premio mayor: 0563-3

  • Tres últimas cifras: 563
  • Dos últimas cifras: 63
  • Número completo: 0563
  • La quinta: 3

Resultados Chontico Noche hoy, 5 de julio de 2026

Premio mayor: xxxx

  • Tres últimas cifras: xxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Número completo: xxxx
  • La quinta: x

El gran atractivo del Chontico radica en que no exige una fortuna para jugar; el apostador decide cuánto invertir y el premio se calcula de manera proporcional mediante un sistema de multiplicación.

Por ejemplo, si el jugador acierta las cuatro cifras se ganará 4500 veces lo apostado.

Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 de la tarde. Chontico Noche se juega de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos (o festivos) a las 8:00 p. m.