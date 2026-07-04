¿Hubo suerte de ganador? Así fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, sábado 4 de julio

Durante este sábado 4 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los juegos más populares de Colombia, entre ellos El Paisita, El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy viernes, 3 de julio

Tal como se presenta en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.

Resultados de este sábado 4 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0150.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: xxxx .

La Quinta: x.

El Paisita Día

Premio mayor: xxxx .

La Quinta: x.

El Paisita Noche

Premio mayor : xxxx

La Quinta: x

La Caribeña Día

Premio mayor: xxxx .

La Quinta: x

La Caribeña Noche

Premio mayor: xxxx

La Quinta: x