¿Hubo suerte de ganador? Así fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, sábado 4 de julio

Durante este sábado 4 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los juegos más populares de Colombia, entre ellos El Paisita, El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.
Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy viernes, 3 de julio
Tal como se presenta en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.
Resultados de este sábado 4 de julio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 0150.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: xxxx.
- La Quinta: x.
El Paisita Día
- Premio mayor: xxxx.
- La Quinta: x.
El Paisita Noche
- Premio mayor: xxxx
- La Quinta: x
La Caribeña Día
- Premio mayor: xxxx.
- La Quinta: x
La Caribeña Noche
- Premio mayor: xxxx
- La Quinta: x