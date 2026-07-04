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¿Hubo suerte de ganador? Así fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, sábado 4 de julio

Descubra los números ganadores de una nueva jornada de lotería.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

4 de julio de 2026 a las 12:45 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

Durante este sábado 4 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los juegos más populares de Colombia, entre ellos El Paisita, El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Sorteo de Sinuano se realiza dos veces; en el día y en la noche.
Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy viernes, 3 de julio

Tal como se presenta en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.

Resultados de este sábado 4 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0150.
  • La Quinta: 6.
YouTube video HNGXaUhSDA4 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: xxxx.
  • La Quinta: x.

El Paisita Día

  • Premio mayor: xxxx.
  • La Quinta: x.
YouTube video keb5fFDKWOw thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: xxxx
  • La Quinta: x

La Caribeña Día

  • Premio mayor: xxxx.
  • La Quinta: x
YouTube video YKkwI4Iy74Y thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: xxxx
  • La Quinta: x