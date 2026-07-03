LOTERÍAS

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy viernes, 3 de julio

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el canal Telecaribe.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de julio de 2026 a las 3:03 p. m.
El sorteo de Sinuano se realiza dos veces, en el día y en la noche.
El sorteo de Sinuano se realiza dos veces, en el día y en la noche. Foto: Captura Sinuano y Getty Images

Estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Resultado lotería Chontico Día y Noche del viernes 3 de julio de 2026

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

El Sinuano Día

  • Número ganador: 9854
  • La Quinta: 5

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 4 de julio, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

YouTube video jYI4k2ii3-A thumbnail

El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.
Ya hay ganadores: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 3 de julio

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.