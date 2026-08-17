¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del lunes 17 de agosto

Este lunes, 17 de agosto de 2026, se lleva a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar que cuenta con participación en diferentes regiones de Colombia.

Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 16 de agosto

La Antioqueñita cuenta con dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde. En cada jornada, los participantes eligen sus números con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios establecidos.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras, cada una entre el 0 y el 9. Además, en las ediciones recientes se incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades del juego y generó mayor expectativa entre los participantes al momento de conocer el resultado.

Resultados del sorteo 6685 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9536.

Quinta balota: 8.

La edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de La Red Gana. De esta manera, los jugadores tienen la posibilidad de conocer los números sorteados y verificar rápidamente si su apuesta coincide con la combinación ganadora.

Resultados del sorteo 6686 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Quienes participaron en la jornada de este lunes deben revisar el resultado oficial y comparar cuidadosamente cada cifra con el número registrado en su tiquete o apuesta. Es importante conservar el comprobante y verificar la información únicamente a través de los canales oficiales del sorteo.