¿Jugó alguna lotería? Estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia. Miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más conocidos del país.

Como es habitual, estos sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer si los números elegidos coincidieron con los resultados de las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este jueves 1 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7157.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego con mayor tradición en Colombia, donde miles de personas participan diariamente en los diferentes sorteos disponibles.

La expectativa se mantiene en cada jornada, pues cada sorteo ofrece una nueva oportunidad para quienes deciden probar suerte con diferentes combinaciones de números.