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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
1 de octubre de 2026 a las 1:33 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este jueves, 1 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia.
Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia. Foto: Getty Images

El sorteo 8570 dejó como número ganador el 8556, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 4.

Resultado de Chontico Día - 1 de octubre

Premio mayor: 8556 - 4.

  • Tres últimos: 556.
  • Dos últimos: 56.
  • Cifra completa: 8556.
  • La Quinta: 4.
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Resultado de Chontico Noche - 1 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • La Quinta: pendiente
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 2 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 30 de septiembre de 2026: 3576. La Quinta: 7.
  • 29 de septiembre de 2026: 5353. La Quinta: 3.
  • 28 de septiembre de 2026: 1419. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 30 de septiembre de 2026: 3426. La Quinta: 1.
  • 29 de septiembre de 2026: 4800. La Quinta: 0.
  • 28 de septiembre de 2026: 7368. La Quinta: 8.