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Resultado del Super Astro Luna, último sorteo del mes: número ganador de la noche del 30 de septiembre 2026

Este miércoles se conoció el resultado del Super Astro Luna, en su último sorteo de septiembre.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

30 de septiembre de 2026 a las 10:54 p. m.
Septiembre llegó a su último sorteo del Super Astro Luna, realizado este miércoles 30.
Septiembre llegó a su último sorteo del Super Astro Luna, realizado este miércoles 30. Foto: Super Astro / Getty Images

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo 8259 del Super Astro Luna, correspondiente al último sorteo del mes.

El Super Astro Sol ya definió la combinación ganadora de su sorteo 5527.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 30 de septiembre

Resultado del Super Astro Luna del 30 de septiembre

El resultado del sorteo 8259 del Super Astro Luna de este miércoles 30 de septiembre fue:

  • Número ganador: 0758
  • Signo zodiacal: Escorpion
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Super Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a sábado. Para participar, el jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Antes del sorteo de este miércoles, estos habían sido los resultados más recientes:

  • Martes 29 de septiembre de 2026 (sorteo 8258): 7738 - Virgo
  • Lunes 28 de septiembre de 2026: 4444 - Virgo
  • Domingo 27 de septiembre de 2026: 1127 - Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Super Astro es un juego de suerte y azar en el que el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Para obtener un resultado ganador, el número seleccionado y el signo deben coincidir con los resultados del sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.