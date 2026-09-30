Resultado del Super Astro Luna, último sorteo del mes: número ganador de la noche del 30 de septiembre 2026

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo 8259 del Super Astro Luna, correspondiente al último sorteo del mes.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 30 de septiembre

Resultado del Super Astro Luna del 30 de septiembre

El resultado del sorteo 8259 del Super Astro Luna de este miércoles 30 de septiembre fue:

Número ganador: 0758

0758 Signo zodiacal: Escorpion

Super Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a sábado. Para participar, el jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Antes del sorteo de este miércoles, estos habían sido los resultados más recientes:

Martes 29 de septiembre de 2026 (sorteo 8258): 7738 - Virgo

7738 - Virgo Lunes 28 de septiembre de 2026: 4444 - Virgo

4444 - Virgo Domingo 27 de septiembre de 2026: 1127 - Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Super Astro es un juego de suerte y azar en el que el jugador indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Para obtener un resultado ganador, el número seleccionado y el signo deben coincidir con los resultados del sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1.