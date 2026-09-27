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Super Astro Luna: estos son los números ganadores del 27 de septiembre de 2026

Es una de las loterías favoritas entre los aficionados de los juegos de azar.

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Redacción Semana
27 de septiembre de 2026 a las 8:59 p. m.
Los resultados de Super Astro Luna.
Los resultados de Super Astro Luna. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

La noche de este domingo 27 de septiembre terminó con el esperado sorteo de Super Astro Luna, una de las loterías favoritas entre los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que esta puede llegar a entregar.

Las balotas iniciaron a volar y en cuestión de segundos se dio a conocer que el afortunado ganador es el número 1127 del signo Géminis.

Número ganador: 1127 del signo Géminis.

  • Cuatro cifras: 1127
  • Tres cifras: 127
  • Dos cifras: 27

Super Astro Luna se define como una modalidad de juego de azar en la cual los participantes realizan apuestas entre $500 y $10.000.

Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia. Foto: Captura Canal 1

El sistema consiste en elegir cuatro dígitos junto con uno o varios signos del zodiaco; el premio se otorga si los números y el signo seleccionado concuerdan exactamente, de izquierda a derecha, con los resultados oficiales del sorteo.

La lotería dio a conocer que este día sábado entregó más de 1.000 millones de pesos a los afortunados ganadores; por lo tanto, en lo que va del mes de abril ya se han despachado más de 11.000 millones de pesos a los usuarios con los billetes ganadores.