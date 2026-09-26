Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche: números ganadores de hoy, sábado 26 de septiembre

Los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche volvieron a despertar la expectativa de miles de apostadores este sábado 26 de septiembre, quienes esperaban conocer los números favorecidos de una de las loterías más seguidas en Colombia.

Este juego de azar realiza dos sorteos diarios, lo que permite a los participantes probar suerte tanto al mediodía como en la jornada nocturna. Una vez concluyen los sorteos oficiales, los resultados son publicados para que los jugadores puedan verificar si su apuesta fue la ganadora.

Resultados de El Sinuano Día

Número ganador: 8562.

La Quinta: 5.

Resultados de El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

¿A qué hora se juegan estos sorteos?

El Sinuano cuenta con dos sorteos cada día, incluidos fines de semana y festivos:

El Sinuano Día: 2:30 p. m.

El Sinuano Noche: 10:30 p. m.

Los sorteos son supervisados por las entidades correspondientes para garantizar la transparencia del proceso.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número apostado coincide con el resultado oficial, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

El tiempo para reclamar el premio está sujeto a la normativa vigente, por lo que se recomienda verificar los plazos establecidos y conservar el comprobante de la apuesta hasta confirmar el resultado oficial.