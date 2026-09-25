Loterías

Número y signo ganador de Super Astro Luna de este viernes 25 de septiembre

Así fue el sorteo número 8254.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

25 de septiembre de 2026 a las 10:58 p. m.
Así se vivió el más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Así se vivió el más reciente sorteo de Super Astro Luna. Foto: Getty + Super Astro Luna

La noche de este sábado terminó con el esperado sorteo de Super Astro Luna, una de las loterías favoritas entre los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que esta puede llegar a entregar.

Super Astro Luna juega todos los días, de lunes a domingo
Números ganadores del Super Astro Luna del miércoles 23 de septiembre

Las balotas iniciaron a volar sobre las 11:00 p.m. y en cuestión de segundos se dio a conocer que el afortunado ganador es el número 8414 del signo Escorpio; el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Número ganador: 8414 del signo Escorpio

  • Cuatro cifras: 8414
  • Tres cifras: 414
  • Dos cifras: 414
YouTube video x6nMKLtJ2yo thumbnail

Super Astro Luna se define como una modalidad de juego de azar en la cual los participantes realizan apuestas entre $500 y $10.000.

El sistema consiste en elegir cuatro dígitos junto con uno o varios signos del zodiaco; el premio se otorga si los números y el signo seleccionado concuerdan exactamente, de izquierda a derecha, con los resultados oficiales del sorteo.

La lotería dio a conocer que este día sábado entregó más de 1.000 millones de pesos a los afortunados ganadores; por lo tanto, en lo que va del mes de abril ya se han despachado más de 11.000 millones de pesos a los usuarios con los billetes ganadores.