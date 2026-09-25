Resultado de la Lotería de Bogotá: Último sorteo del mes, ganador del jueves 24 de septiembre

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 24 de septiembre de 2026 su sorteo número 2865, el último correspondiente al mes. El juego se realiza únicamente los jueves a las 11:15 p. m.

¿Jugó al Chontico? Este es el número ganador del sorteo Día y Noche del jueves 24 de septiembre de 2026

Resultado de la Lotería de Bogotá del 24 de septiembre

El sorteo 2865 se realizó en la noche de este jueves, con un premio mayor de $12.000 millones. Los resultados quedaron así:

Premio mayor: 9744.

9744. Serie: 080

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos para los números favorecidos durante el sorteo.

Premios que entrega la Lotería de Bogotá

Para este sorteo, la Lotería de Bogotá estableció los siguientes premios:

Premio mayor: $12.000 millones.

$12.000 millones. 1 premio seco: $1.000 millones.

$1.000 millones. 2 premios secos: $500 millones cada uno.

$500 millones cada uno. 3 premios secos: $200 millones cada uno.

$200 millones cada uno. 6 premios secos: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. 10 premios secos: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. 30 premios secos: $10 millones cada uno.

Los jugadores deben conservar el billete o la fracción y verificar los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

Estos fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo de este jueves 24 de septiembre, estos fueron algunos de los números ganadores registrados en los sorteos más recientes:

Sorteo 2864, 17 de septiembre: 0181, serie 380.

0181, serie 380. Sorteo 2860, 10 de septiembre: 3334, serie 314.

3334, serie 314. Sorteo 2862, 3 de septiembre: 3427, serie 006.

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos únicamente los jueves a las 11:15 p. m., por lo que los jugadores pueden consultar los resultados después de cada jornada.