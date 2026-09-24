Ya puede consultar los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 24 de septiembre

Miles de personas en Colombia estuvieron pendientes de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías diarias más seguidas del país. Durante este jueves 24 de septiembre se realizaron las diferentes jornadas de juego, en las que los apostadores esperaban conocer si los números elegidos coincidían con los resultados oficiales.

Estos sorteos hacen parte de las opciones de azar que se juegan todos los días y reúnen a participantes de distintas regiones, quienes siguen las transmisiones y consultan los números ganadores poco después de cada edición.

Resultados del jueves 24 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4018.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su tiquete se encuentre en buen estado y consultar las condiciones establecidas por el operador del sorteo correspondiente. El pago dependerá del monto obtenido y, en algunos casos, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo el premio.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como algunos de los sorteos diarios más populares del país gracias a sus horarios distribuidos entre la mañana, la tarde y la noche, lo que permite que los apostadores tengan varias oportunidades de participar a lo largo del día.