¿Jugó este miércoles 23 de septiembre? Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada de sorteos de este miércoles 23 de septiembre ya terminó y quienes participaron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña pueden comprobar si alguno de sus números coincidió con los resultados oficiales.

Estos sorteos, que se realizan en diferentes horarios a lo largo del día, hacen parte de las modalidades de chance más consultadas en Colombia y suelen despertar expectativa entre quienes buscan conocer rápidamente si obtuvieron algún premio.

Resultados de los sorteos de este 23 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3428.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Antes de reclamar un premio, haga esta verificación

Si su número aparece entre los ganadores, revise que el tiquete corresponda a la fecha del sorteo y a la jornada correcta (día o noche). Además, conserve el comprobante original, ya que será el documento requerido para iniciar el proceso de pago en los puntos autorizados por el operador.