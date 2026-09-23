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¿Jugó este miércoles 23 de septiembre? Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Cada operador publica sus resultados oficiales poco después de finalizar el sorteo correspondiente.

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Redacción Loterías
23 de septiembre de 2026 a las 11:12 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de diciembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La jornada de sorteos de este miércoles 23 de septiembre ya terminó y quienes participaron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña pueden comprobar si alguno de sus números coincidió con los resultados oficiales.

Estos sorteos, que se realizan en diferentes horarios a lo largo del día, hacen parte de las modalidades de chance más consultadas en Colombia y suelen despertar expectativa entre quienes buscan conocer rápidamente si obtuvieron algún premio.

Resultados de los sorteos de este 23 de septiembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3428.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Antes de reclamar un premio, haga esta verificación

Si su número aparece entre los ganadores, revise que el tiquete corresponda a la fecha del sorteo y a la jornada correcta (día o noche). Además, conserve el comprobante original, ya que será el documento requerido para iniciar el proceso de pago en los puntos autorizados por el operador.