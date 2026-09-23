¿Jugó este miércoles 23 de septiembre? Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada de sorteos de este miércoles 23 de septiembre ya terminó y quienes participaron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña pueden comprobar si alguno de sus números coincidió con los resultados oficiales.
Estos sorteos, que se realizan en diferentes horarios a lo largo del día, hacen parte de las modalidades de chance más consultadas en Colombia y suelen despertar expectativa entre quienes buscan conocer rápidamente si obtuvieron algún premio.
Resultados de los sorteos de este 23 de septiembre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 3428.
- La Quinta: 8.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Antes de reclamar un premio, haga esta verificación
Si su número aparece entre los ganadores, revise que el tiquete corresponda a la fecha del sorteo y a la jornada correcta (día o noche). Además, conserve el comprobante original, ya que será el documento requerido para iniciar el proceso de pago en los puntos autorizados por el operador.