Loterías del martes 22 de septiembre: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 22 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los chances más populares de Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la esperanza de que los números elegidos coincidieran con los ganadores del día.

Como ocurre a diario, estos sorteos despiertan gran expectativa entre quienes participan en las diferentes modalidades de chance, una tradición que sigue vigente en distintas regiones del país.

Resultados de los sorteos del martes 22 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1688.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo uno de los juegos más populares

El chance continúa siendo una de las modalidades de apuesta con mayor participación en Colombia, especialmente en departamentos donde estos sorteos forman parte de la rutina diaria de miles de personas.

Aunque no todos los jugadores logran acertar los números ganadores, cada jornada representa una nueva oportunidad para probar la suerte. Por eso, los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña siguen siendo consultados diariamente por quienes esperan conocer si su apuesta resultó premiada.