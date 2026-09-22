Loterías del martes 22 de septiembre: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 22 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los chances más populares de Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la esperanza de que los números elegidos coincidieran con los ganadores del día.
Como ocurre a diario, estos sorteos despiertan gran expectativa entre quienes participan en las diferentes modalidades de chance, una tradición que sigue vigente en distintas regiones del país.
Resultados de los sorteos del martes 22 de septiembre
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1688.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El chance sigue siendo uno de los juegos más populares
El chance continúa siendo una de las modalidades de apuesta con mayor participación en Colombia, especialmente en departamentos donde estos sorteos forman parte de la rutina diaria de miles de personas.
Aunque no todos los jugadores logran acertar los números ganadores, cada jornada representa una nueva oportunidad para probar la suerte. Por eso, los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña siguen siendo consultados diariamente por quienes esperan conocer si su apuesta resultó premiada.