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Loterías del jueves 17 de septiembre: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El chance continúa siendo una de las formas de juego más seguidas en Colombia.

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Redacción Loterías
17 de septiembre de 2026 a las 11:15 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 17 de septiembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 17 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este jueves 17 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia, en la que miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares del país.

Como es habitual, estos sorteos generan expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer si la suerte estuvo de su lado con los números jugados en las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este jueves 17 de septiembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7889.
  • La Quinta: 5.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las formas de juego más seguidas en Colombia, especialmente en regiones donde esta tradición hace parte de la vida cotidiana.

Aunque no todos los participantes resultan ganadores, la expectativa se mantiene durante cada jornada, pues cada nuevo sorteo representa una nueva oportunidad para quienes participan de acertar sus números.