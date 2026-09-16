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¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Consulte los resultados y números ganadores del miércoles, 16 de septiembre

Cada uno de estos sorteos se caracteriza por su rapidez y por realizarse con frecuencia.

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Redacción Loterías
16 de septiembre de 2026 a las 11:35 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de septiembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La jornada del 16 de septiembre estuvo marcada por los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos de azar que cuentan con un amplio seguimiento entre los jugadores de varias regiones de Colombia.

Estos sorteos forman parte de una tradición popular en el país y ofrecen a los participantes la posibilidad de obtener premios a través de los juegos de azar. Su realización frecuente y dinámica permite que los jugadores consulten periódicamente los números ganadores y puedan ser los afortunados ganadores.

Este miércoles se conoció la cifra ganadora y el signo asociado al sorteo.
Resultados del Super Astro Luna para el martes 15 de septiembre

Cada sorteo cuenta con horarios y mecánicas propias, por lo que los participantes deben estar atentos a los resultados correspondientes a cada jornada.

Más allá de los números ganadores, estos espacios representan una forma de entretenimiento que reúne a personas de distintas edades y contextos, quienes comparten la emoción y la expectativa de conocer los resultados.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2303
  • La Quinta: 8
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 6220
  • La Quinta: 4
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El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.