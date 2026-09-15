El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del martes 15 de septiembre

Miles de colombianos revisan cada día los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos más consultados del país por quienes buscan confirmar si su apuesta resultó ganadora.

Este martes 15 de septiembre ya quedaron definidos los números favorecidos en las modalidades de día y de noche de estos juegos de azar, que realizan sorteos en distintos horarios a lo largo de la jornada.

Resultados de los sorteos de este martes 15 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3184.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Horarios de los sorteos

Quienes siguen estos juegos diariamente deben tener en cuenta que cada uno cuenta con dos sorteos, por lo que los resultados se publican en diferentes momentos del día.

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

11:00 a. m. El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

3:30 p. m. El Paisita Día: 1:00 p. m.

1:00 p. m. El Paisita Noche: 6:30 p. m.

6:30 p. m. La Caribeña Día: 2:30 p. m.

2:30 p. m. La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

Los apostadores pueden verificar estos resultados en los canales oficiales de cada sorteo para confirmar si su número fue favorecido y conocer el procedimiento para reclamar el premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada juego.