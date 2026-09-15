Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del martes 15 de septiembre

Los resultados se publican en diferentes momentos del día.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de septiembre de 2026 a las 11:48 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de septiembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de colombianos revisan cada día los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos más consultados del país por quienes buscan confirmar si su apuesta resultó ganadora.

Este martes 15 de septiembre ya quedaron definidos los números favorecidos en las modalidades de día y de noche de estos juegos de azar, que realizan sorteos en distintos horarios a lo largo de la jornada.

Resultados de los sorteos de este martes 15 de septiembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3184.
  • La Quinta: 3.
YouTube video gxVwNZfCzVw thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Horarios de los sorteos

Quienes siguen estos juegos diariamente deben tener en cuenta que cada uno cuenta con dos sorteos, por lo que los resultados se publican en diferentes momentos del día.

  • El Dorado Mañana: 11:00 a. m.
  • El Dorado Tarde: 3:30 p. m.
  • El Paisita Día: 1:00 p. m.
  • El Paisita Noche: 6:30 p. m.
  • La Caribeña Día: 2:30 p. m.
  • La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

Los apostadores pueden verificar estos resultados en los canales oficiales de cada sorteo para confirmar si su número fue favorecido y conocer el procedimiento para reclamar el premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada juego.