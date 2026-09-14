Resultados Lotería del Tolima hoy, lunes 14 de septiembre de 2026: número ganador y premio mayor

La Lotería del Tolima vuelve a poner a prueba la suerte de miles de apostadores este lunes, 14 de septiembre de 2026, con un nuevo sorteo en el que los participantes esperan quedarse con el premio mayor.

Resultados Baloto del 14 de septiembre de 2026: números ganadores y Revancha

El juego se realiza tradicionalmente los lunes en horas de la noche y, una vez finalizado, los jugadores pueden verificar las cuatro cifras y la serie correspondientes al premio principal.

Para saber si obtuvo uno de los premios, es importante comparar tanto el número como la serie impresos en el billete con los resultados oficiales publicados después del sorteo.

Resultado de la Lotería del Tolima del 14 de septiembre

Estos son los datos correspondientes al premio mayor de este lunes:

Número ganador: 6845.

Serie: 51.

Además del premio principal, la Lotería del Tolima cuenta con un plan de premios que contempla diferentes secos y otras categorías, por lo que los apostadores deben comprobar el resultado completo antes de descartar su billete.

El sorteo se lleva a cabo habitualmente los lunes a las 10:30 p. m.; cuando la jornada coincide con un día festivo, la programación puede trasladarse al martes.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Quienes resulten ganadores deben conservar en buen estado el billete o la fracción con la que participaron, pues este documento será necesario para realizar el proceso de cobro.

¿Se hizo millonario? Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 14 de septiembre de 2026

Para premios de mayor cuantía pueden exigirse documentos adicionales, entre ellos la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria. El procedimiento dependerá del monto obtenido y deberá realizarse a través de los canales autorizados.

La recomendación para los jugadores es consultar siempre los resultados oficiales de la Lotería del Tolima y verificar cuidadosamente número y serie antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.